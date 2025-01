¿Qué “intermediario honesto” para intentar romper la lógica de la guerra en Medio Oriente?

Publicado el



21 de enero de 2025 a las 15:00 horas. actualizado el



21 de enero de 2025 a las 15:35 horas.

El frágil cese de los combates, tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza, no conduce automáticamente a la paz. La región necesita un mediador imparcial. Una función que los Estados Unidos de Donald Trump no pueden reclamar. Europa, por otra parte, estaría bien situada.





La expresión inglesa es más explícita que su versión francesa: corredor honesto, “corredor honesto”. La palabra clave es «honesto», que la traducción por intermediario, mediador, no incluye. Esto es lo que Oriente Medio necesita con urgencia: un intermediario honesto, que intente romper la lógica de la guerra. Porque el frágil fin de los combates, tanto en el Líbano como en la Franja de Gaza, no conduce automáticamente a la paz, sino todo lo contrario. Y hoy no existe ningún mediador de posguerra, y menos aún un mediador honesto.





La tregua concluida entre Israel y Hamás es una noticia fantástica para los rehenes y sus familias, así como para las poblaciones civiles de Gaza bajo los bombardeos; pero no resuelve nada para el “después”, incluso si el proceso previsto en el acuerdo llega hasta el final, lo que ya sería milagroso. El alto el fuego se logró gracias a los esfuerzos combinados de los dos países negociadores, Qatar y Egipto, así como a los esfuerzos estadounidenses de ambos…