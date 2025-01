¿Censurar o no? El dilema de los socialistas

Agobiados por el discurso de política general de François Bayrou, los diputados socialistas se debaten entre su deseo de no rendirse y la exigencia de estabilidad de sus votantes.





¿Censurar a François Bayrou y ser acusado de irresponsable por favorecer el caos institucional? ¿O darle un respiro y aparecer como sociotraidores que quieren desarticular el Nuevo Frente Popular? Esto se puede resumir en el dilema al que se enfrentan los diputados socialistas al día siguiente del discurso de política general de Bearnais y en vísperas de la votación de la moción de censura presentada por los representantes electos de La France insoumise. Sin embargo, a principios de esta semana parecía estar surgiendo un acuerdo de no censura entre el nuevo gobierno y el grupo PS. El martes por la mañana en BFMTV, Olivier Faure incluso se jactó de haber obtenido “una serie de concesiones notables”. Y entonces todo se vino abajo… El discurso de política general del inquilino de Matignon actuó como una ducha fría. Nada o muy poco apareció de lo que creían haber obtenido durante las negociaciones con el Ministro de Economía Eric Lombard. al final en el discurso leído por François Bayrou desde el podio de la Asamblea. “No hay ni el 10%” dijo Philippe Brun al salir del Palacio Borbón. “¡Me dijeron que la novia era más hermosa!” »afirma el diputado del grupo verde Alexis Corbière. El martes por la tarde, en el informativo de las 20 horas en TF1, donde no es tan habitual verlo, fue el primer secretario Olivier Faure quien expresó la decepción de sus tropas. “ La cuenta no está ahí. Estoy esperando que el Primer Ministro nos diga qué va a hacer porque hay mucha vaguedad. Censuraremos a menos que tengamos una respuesta clara sobre las pensiones. »









Sobre este tema candente, los socialistas exigieron la suspensión de la reforma, retrasando la edad legal de salida a 64 años. François Bayrou propuso algo más: una conferencia social, o más bien una «cónclave» reunidos durante tres meses “sin ningún tabú”. Es la primera vez que alguien cercano a Emmanuel Macron cuestiona la reforma emblemática del quinquenio. Pero el jefe de gobierno añadió una nota a pie de página. Si por casualidad empresarios y sindicatos no logran llegar a un acuerdo, se aplicaría la reforma de Elisabeth Borne. Impensable para el PS. “Esta forma de presentar las cosas no es correcta. Le da derecho de veto a Medef”. respira el diputado Laurent Baumel. Aunque no responde exactamente a la exigencia inicial, la idea de un cónclave lanzada por Bayrou no desagrada a Olivier Faure y a sus partidarios. Con una condición: que sus conclusiones, cualesquiera que sean, se transcriban en una ley presentada al Parlamento. El martes por la noche, el ministro de Planificación Regional, François Rebsamen, pareció abrir la puerta a esta contrapropuesta. “ Veremos si sigue así». Pierre Jouvet, la mano derecha de Olivier Faure, nos envió un mensaje de texto.





“Hay un paso que dar”





Lo único que queda es elegir tu bando, ahora mismo. ¿Censurar a partir del jueves o esperar a la votación del presupuesto y a la nueva moción de censura que luego se presentará? En realidad, el grupo del PS no sabe qué hacer. Desde la caída de Michel Barnier, los socialistas han demostrado su unidad en la búsqueda de un compromiso e incluso han vuelto a situarse en el centro del juego. Pocas veces han estado tan alineados con su líder Olivier Faure. Desde el mediodía del martes las grietas han reaparecido. “Entre que todos no estén contentos y todos sean censurados, hay un paso que dar”. admite Arthur Delaporte, diputado por Calvados.









Algunos cargos electos tienen la sensación de haber sido engañados y quieren censurar ahora, otros prefieren esperar a que se decida la discusión presupuestaria, otros no quieren censurar en absoluto, demasiado preocupados por la inestabilidad que reina desde la disolución… «Es normal, explica Laurent Baumel. No sólo tenemos diputados de los suburbios. Los votantes socialistas son diversos, algunos son mayores, más centristas, tratamos de tener eso en cuenta. El discurso de “hartos del lío” es muy fuerte en nuestras circunscripciones, los diputados socialistas son sensibles a ello. »





En cualquier caso, la dilación socialista ha hecho felices a varias personas: Jean-Luc Mélenchon y los rebeldes. Sobre todo porque los ecologistas y comunistas votarán en gran mayoría a favor de su moción de censura. Conclusión del chef en su blog: “No es “el aislado LFI” sino la ultraminoría “izquierdista” progubernamental que explotó, bajo la exclusiva responsabilidad de quienes optan por la “no censura”. En otras palabras, lo contrario de la narrativa criptomacronista oficial. » Por ello, en las últimas horas, los rebeldes han aumentado la presión sobre el grupo socialista en un intento de presentarlos como traidores a la causa. “Los socialistas se han cubierto de burlas, eso no me sorprende, y no es por no haberles advertido. El problema es que confunden el mensaje del PFN. Si censuran, eso es bueno, significará que han entrado en razón». cree Manuel Bompard. En la Asamblea donde fue invitado a una audiencia, el propio Jean-Luc Mélenchon habló ante varios periodistas. “Todos aquellos que no voten a favor de la censura abandonan el acuerdo del NFP. Ponemos opciones a sus electores…”, amenazó. Horas antes, el diputado Thomas Portes se había atrevido a hacer una comparación cuanto menos dudosa. “El PS es la izquierda que colabora”, escribió en X, antes de borrar su publicación…