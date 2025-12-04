Por qué el escándalo de corrupción en Ucrania llega en el peor momento posible para Kyiv

Era la eminencia gris de la escena política ucraniana, hasta el punto de ser apodado “vicepresidente”. Desde 2020, Andriy Yermak es el jefe de gabinete, pero también el segundo cerebro y sombra de Volodymyr Zelensky. Él fue quien, en el otoño de 2024, había reforzado brutalmente el poder en torno a un pequeño círculo de fieles, maniobrando para derrocar a varias personalidades demasiado visibles. El 23 de noviembre, su coloso figura todavía estaba en primera línea en Ginebra, para presidir las negociaciones destinadas a torcer el plan de paz de Donald Trump a favor de Ucrania. Pero, atrapado en el gigantesco escándalo de corrupción que afecta al sector energético ucraniano, Yermak fue desembarcado repentinamente el viernes 28 de noviembre, obligado a dimitir tras un registro en su domicilio, sin ser acusado formalmente del asunto. La investigación ya había dado lugar a principios de noviembre a la destitución de dos ministros y a varias detenciones.


En el peor momento que enfrenta Trump


Volodymyr Zelensky no sólo pierde a un ser querido, sino también a su pararrayos. Impopular, Yermak atrajo todas las críticas contra las decisiones de la presidencia. La marginación de este exabogado especializado en derechos audiovisuales, a quien Zelensky había…

Javier Morales

