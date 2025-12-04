pase de armas en el folleto A entre la RN y Roland Lescure





Mientras que el Tribunal de Cuentas emitió un informe el lunes 1ejem En diciembre, incluidas las propuestas para reformar la fiscalidad sobre el patrimonio, una de las sugerencias suscita el debate: la de afectar el funcionamiento del Livret A. Una idea promovida por la presidenta del grupo Agrupación Nacional (RN) en la Asamblea, Marine Le Pen, indignada por este anuncio. Disputa a la que respondió el ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, asegurando el martes que las recomendaciones “de ninguna manera constituye la posición del gobierno”. Un enfrentamiento que no es el primero entre el ministro y el partido de extrema derecha.





· ¿Qué propone el Tribunal de Cuentas?





En un informe presentado el lunes, el Consejo de Deducciones Obligatorias (CPO), organismo asociado al Tribunal de Cuentas, sugiere numerosas vías para reformar la fiscalidad sobre el patrimonio. Entre estas ideas, sin duda la más inflamable: modificar los límites máximos de las cuentas de ahorro reguladas (Livret A, cuenta de ahorro popular, etc.), sometiendo a impuestos lo que supere dicho límite.









Según el CPO, esto alentaría a la gente a redirigir los ahorros populares hacia inversiones que considere más efectivas para la economía. La fiscalidad de los activos en Francia, observa el consejo, es a la vez “fuerte, complejo, desigual e ineficaz” sobre la influencia en los objetivos de política pública en los que participa.





· Marine Le Pen da un paso al frente





Un anuncio que no dejó de provocar la reacción de la Agrupación Nacional. En X, Marine Le Pen denuncia la propuesta. “El sistema pensaría ahora en gravar el Livret A para que los franceses paguen por la mala gestión macronista”critica.









La cuestión del Livret A no es el primer tema que enciende la pólvora entre el Ministro de Economía y los dirigentes de la RN. El inquilino de Bercy lleva varios días luchando verbalmente con el partido de extrema derecha, cuyo presidente, Jordan Bardella, ha pedido a sus seguidores que “movilizar” contra un proyecto para aumentar los certificados de ahorro energético.





· No se trata de tocar el folleto A, asegura Roland Lescure





El ministro de Economía y Finanzas, Roland Lescure, aseguró el martes que el gobierno “absolutamente sin considerar” afectar el funcionamiento de la libreta A, como sugiere el Consejo para las deducciones obligatorias. “Las recomendaciones hechas públicas ayer sólo comprometen al Tribunal de Cuentas y no constituyen en modo alguno la posición del Gobierno”asegura en un mensaje publicado en la red social Bluesky.









“El gobierno no tiene ninguna intención de afectar el funcionamiento del Livret A: ni mediante una reducción de su límite máximo, ni mediante impuestos, incluidos impuestos parciales”asegura. Para él, el folleto A es “un producto de ahorro popular imprescindible, que juega un papel decisivo en la financiación de la vivienda social y la renovación urbana”Y “constituye una herramienta central para apoyar a los hogares que más lo necesitan”.





“Sobre las preocupaciones expresadas sobre el poder adquisitivo”el Ministro de Economía recuerda, en su mensaje, todas las medidas “fuerte” que el Gobierno había adoptado para luchar contra la inflación en los últimos años, como el escudo tarifario o los controles energéticos.