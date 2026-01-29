¿Podrán los macronistas todavía salvar las ZFI?





¿Están los macronistas dispuestos a enterrar su propio historial ecológico? Las zonas de bajas emisiones (ZFE), una de las medidas medioambientales emblemáticas de la presidencia de Emmanuel Macron, están más que nunca en tiempo prestado. El lunes por la tarde, el Ministro de Relaciones con el Parlamento, Laurent Panifous, hizo oficial lo que muchos esperaban: el aplazamiento sine die de la votación sobre la ley para simplificar la vida económica debido a una “bloqueo” en las ZFE, este sistema prevé la prohibición de circular por los centros urbanos con los vehículos más contaminantes. La versión del texto que iba a ser sometida a votación en la Asamblea registraba su pura y simple supresión, en contra del consejo del gobierno. Para intentar salvar una de las medidas emblemáticas de la Convención Ciudadana sobre el Clima lanzada en 2019 por Emmanuel Macron, los macronistas ganaron tiempo.





De hecho, esta cuestión lleva meses envenenando la vida del gobierno. En junio, los diputados de LR y RN lograron introducir en el proyecto de ley una enmienda que recoge esta abolición de las ZFE. Para la derecha y la extrema derecha, estas zonas –en vigor desde 2019 en determinadas metrópolis…