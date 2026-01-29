En Estados Unidos, la policía antiinmigración revive el movimiento Pantera Negra en Filadelfia





En los últimos días, han circulado en las redes sociales fotografías que muestran a un grupo que dice ser los Panteras Negras, un movimiento revolucionario fundado en 1966 en California que luchó contra la violencia racista, exhibiendo armas de fuego frente al Ayuntamiento de Filadelfia para protestar contra ICE, la policía antiinmigración. Un cuerpo policial con mayores recursos desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, muy cuestionado por la población en los últimos meses. Por el momento, todavía marginales, estos Panteras Negras patrullan las calles de la ciudad y piden la abolición de la policía antiinmigración. Esto es lo que sabemos.





· Ubicado en Filadelfia





En Filadelfia, fueron vistos el 10 de enero junto a manifestantes para denunciar la muerte de Renee Nicole Good, una joven estadounidense, asesinada a tiros por agentes del ICE el 7 de enero. Chaquetas negras y el logo de la pantera, los trajes son similares a los de los años 1960.









Paul Birdsong, que se presenta como presidente de la sección de Filadelfia, pide la abolición del ICE. “ Si te armas legalmente, ármate con algo más de lo que tienen », añade, con un rifle similar a un AK-47 en sus manos.









Defendiendo a las minorías, Paul Birdsong dice que la muerte de Renee Nicole Good no habría ocurrido si los Panteras Negras hubieran estado presentes. “ ICE mató a una mujer desarmada. Si crees que puedes venir y brutalizar a la población mientras estemos aquí, rápidamente te desilusionarás. “, dijo al medio local de Filadelfia FAME.





Equipados con rifles de asalto, mantienen la misma esencia que el movimiento original y patrullan para defender a las minorías, en respuesta a los arrestos masivos por parte de ICE. “ Somos el mismo Partido Pantera de entonces. Pero hoy somos un poco más agresivos. Tenemos armas más grandes y no nos rendimos », declara un miembro del grupo durante la manifestación.





· Patrullas en las calles de la ciudad.





Más allá de su presencia en las procesiones de manifestantes, miembros del movimiento también organizan periódicamente patrullas nocturnas, como mostraron “los Inrockuptibles” en un vídeo inmersivo con estas Panteras Negras de nueva generación.





Patrullas durante las cuales los miembros controlan que la policía antiinmigración no ataque a las minorías, pero también organizan distribuciones de alimentos o ropa a las personas más necesitadas.





Armados con rifles de asalto para defenderse, disuaden a la policía afirmando que están presentes para vigilar sus acciones. Apoyado por los residentes de la ciudad, el movimiento llama a las minorías a defenderse, especialmente contra ICE. Una policía cada vez más cuestionada por la población desde la muerte de Renée Nicole Good.





· Oficialmente extinto en 1982





Fundado en 1966 en Oakland por Bobby Seale y Huey P. Newton, el Partido Pantera Negra para los Auto-Densos es un movimiento político afroamericano. Lucha contra el racismo, la violencia policial y las desigualdades que sufre la comunidad afroamericana. Sus miembros hacen campaña por el reconocimiento de su comunidad y por el fin de la violencia que sufre.









El movimiento, que ganó impulso en las décadas de 1960 y 1970, fue reprimido por el gobierno estadounidense y el FBI. Figura importante en la lucha por los derechos civiles, dejó una huella duradera en la historia de Estados Unidos. Oficialmente extintos en 1982, muchas personas afirman regularmente ser Panteras Negras, particularmente durante el movimiento Black Lives Matter.





El movimiento de Filadelfia afirma pertenecer al mismo linaje que el original Partido Pantera Negra para la Autodefensa. Alejado por el momento del ámbito nacional del grupo histórico, parece por el momento concentrarse principalmente en torno a Filadelfia. Los escándalos de ICE están aumentando en todo el país. Este viernes 23 de enero un niño de 5 años fue detenido luego de ser detenido camino a la escuela.