Desestimada la denuncia de Thomas Legrand y Patrick Cohen contra “l’Incorrect”

Publicado el 29 de enero de 2026 a las 8:13,

actualizado el 29 de enero de 2026 a las 10:04 a.m. Lectura: 1 min.















Ambos indican que desean emprender nuevas acciones legales.









“El fiscal nos indica la posibilidad de continuar nuestra acción legal por otros medios para que se lleve a cabo un juicio”continúan. “Demostremos que fuimos víctimas de un espionaje malicioso y que nuestras palabras fueron manipuladas e interpretadas para perjudicarnos a nosotros y al servicio público de radiodifusión mediante una operación que nada tiene que ver con el periodismo. »





Según una fuente cercana al caso, la Fiscalía indicó a los abogados de los demandantes que la investigación no permitió identificar al autor del vídeo revelado por “l’Incorrect” el pasado mes de septiembre. Su emisión desencadenó una gran polémica en torno a un supuesto sesgo de la radiodifusión pública a favor de la izquierda, hablaron los dos periodistas en Radio France o France Télévisions.





Catalizador de una guerra abierta contra la radiodifusión pública





El vídeo – donde escuchamos decir a Thomas Legrand “Hacemos lo necesario para (Rachida) Dati, Patricio (Cohén) y yo» – había sido ampliamente comentado en los medios del multimillonario conservador Vincent Bolloré, como CNews, Europe 1 y “JDD”, hasta el punto de convertirse en el catalizador de una guerra abierta con France Télévisions y Radio France. En el proceso, se abrió una comisión parlamentaria de investigación a petición de la UDR de Eric Ciotti, aliado de la Agrupación Nacional (RN) que aboga por la privatización de la radiodifusión pública.





Los dos periodistas fueron entrevistados allí el 18 de diciembre, en un clima electrizante, denunciando un complot contra ellos, mientras que el ponente de la comisión, el diputado de la UDR Charles Alloncle, se sorprendió de que no pidieran disculpas.









La investigación de la fiscalía se abrió en particular a “violación de la privacidad” Y “reproducción de información falsa que pueda perturbar la paz pública”.





A finales de diciembre, Thomas Legrand, columnista de “Libération”, también presentó una denuncia tras la divulgación por Europe 1 de otra conversación privada en un café con el ex jefe del Inter de Francia, Laurence Bloch. Se está llevando a cabo una investigación.