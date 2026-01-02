Plan estadounidense reelaborado, Donbass, advertencia... Nueva reunión el domingo entre Trump y Zelensky





El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, se reunirá con Donald Trump este domingo 27 de diciembre en Florida para discutir la delicada cuestión de los territorios, en el marco de negociaciones destinadas a poner fin a la guerra, sin éxito concreto por el momento.





• Zelensky “no obtendrá nada hasta que yo esté de acuerdo”, advierte Trump





El último encuentro entre los líderes se remonta al 17 de octubre: ocho meses después de un intercambio muy tenso en la Casa Blanca, discutieron en Washington el suministro de misiles de largo alcance Tomahawk a Ucrania.





Según Volodymyr Zelensky, el domingo las conversaciones se centrarán en “cuestiones delicadas” el destino de Donbass, una región industrial y minera del este de Ucrania que Moscú reclama, y ​​la central nuclear de Zaporizhia (sur) ocupada por soldados rusos.





Los dos hombres también discutirán las garantías de seguridad que Occidente podría ofrecer a Ucrania como parte de un posible acuerdo de paz con Rusia, continuó. “Hay ciertas cuestiones que sólo podemos discutir a nivel de liderazgo”explicó el presidente ucraniano.









Volodímir Zelenski “no tiene nada hasta que esté de acuerdo”advirtió Donald Trump el viernes, en una entrevista con el sitio web Politico. “Creo que le irá bien. Creo que le irá bien a (el presidente ruso Vladimir) Putin”.con quien planea hablar ” Pronto “señaló.





• Un nuevo texto que debería desagradar a Rusia





Las conversaciones para una solución del conflicto se han acelerado en las últimas semanas, tras la presentación de un plan desvelado por Donald Trump. Si bien Kiev y los europeos consideraron inicialmente que este documento era demasiado favorable a Moscú, Volodymyr Zelensky reveló esta semana los detalles de una nueva versión, reelaborada pero criticada por Moscú, que acusaba a Ucrania de querer “torpedo” las negociaciones. Esta versión prevé una congelación del frente sin ofrecer una solución inmediata a las reivindicaciones territoriales de Rusia, que ocupa más del 19% de Ucrania.





A diferencia de la versión original escrita por los estadounidenses y presentada hace más de un mes, la última versión del plan estadounidense ya no incluye ninguna obligación legal de no ser miembro de la OTAN para Ucrania, una señal de alerta para Moscú, que presentó esta cuestión como una de las causas de la guerra.









Por estas razones, el acuerdo de Rusia con este documento parece improbable tal como está. El nuevo texto “difiere radicalmente” de lo negociado entre Washington y Moscú, destacó el viernes el viceministro ruso de Asuntos Exteriores, Serguéi Riabkov, y pidió volver a los acuerdos anteriores, de lo contrario “no se puede llegar a ningún acuerdo”.





“Sin una resolución adecuada de los problemas que están en la raíz de esta crisis, será simplemente imposible llegar a un acuerdo final”dijo, acusando a Kyiv y sus aliados europeos de “redoblar esfuerzos para torpedear” negociaciones diplomáticas.





El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que “contacto telefónico” tenía “tuvo lugar” entre rusos y estadounidenses, pero se negó a revelar los detalles.





• Los europeos se consultan entre sí





Antes de su reunión con Donald Trump, Volodymyr Zelensky habló el viernes con varios líderes, entre ellos el canciller alemán Friedrich Merz, así como con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.









Downing Street, por su parte, anunció que el primer ministro británico, Keir Starmer, había hablado el viernes por la tarde con el presidente francés, Emmanuel Macron, y con Friedrich Merz, reafirmando su objetivo de lograr una “paz duradera”.





• Nueva noche de atentados en Kyiv





A la espera de un avance en las negociaciones, el ejército ruso ha acelerado su avance. El martes, las tropas ucranianas dijeron que se habían retirado de Siversk, una ciudad en el este, ante los ataques enemigos. Una captura que facilita el acercamiento a las últimas grandes ciudades del Donbass aún bajo control ucraniano, Kramatorsk y Slaviansk.













Los atentados nocturnos en la capital, que provocaron un incendio en un edificio residencial, dejaron un muerto y 19 heridos, once de los cuales fueron hospitalizados, según el alcalde Vitali Klitschko.





“En la capital ya hay 19 personas afectadas, once de ellas fueron hospitalizadas”afirmó el alcalde de Kyiv, añadiendo que “2.600 edificios de viviendas, 187 guarderías, 138 colegios y 22 establecimientos sociales” fueron privados de calefacción.





El ataque también se cobró la vida de una mujer de 47 años en la región de Kiev, dijo el gobernador de la región, Mykola Kalashnyk. “Esta mañana, parte de la margen izquierda de la región permanecía sin electricidad. Más de 320.000 hogares están sin electricidad »aclaró.





La fuerza aérea de Ucrania anunció una alerta aérea a nivel nacional en las primeras horas del sábado y dijo en las redes sociales que drones y misiles sobrevolaban varias regiones de Ucrania, incluida la capital.





Los rusos “No queremos poner fin a la guerra y buscamos aprovechar cada oportunidad para infligir un sufrimiento aún mayor a Ucrania y aumentar su presión sobre otros en todo el mundo”.reaccionó Volodymyr Zelensky antes de su partida a Washington.