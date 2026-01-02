Ex altos funcionarios del régimen de Assad buscan desestabilizar al gobierno de Ahmed al-Sharaa





Un año después de la caída del régimen de Bashar al-Assad, varios ex altos funcionarios militares y de inteligencia sirios están tratando de reconstruir su influencia desde su exilio, según información del “New York Times”. Estos hombres, acusados ​​de crímenes de guerra y represión brutal durante más de una década, estarían decididos a apoyar a posibles insurgentes para desestabilizar a las nuevas autoridades, influir en el futuro de un país aún debilitado por trece años de guerra civil y preservar los intereses de la minoría alauita a la que pertenecen el ex dictador y muchos ejecutivos del antiguo régimen.





Entre las figuras de esta red se encuentran Suhail Hassan, ex comandante de las fuerzas especiales apodado “el Tigre” por su supuesta ferocidad en el combate, y Kamal Hassan, ex jefe de inteligencia militar. Ambos, exiliados en Moscú con Bashar al-Assad desde diciembre de 2024, están sujetos a sanciones internacionales. Según comunicaciones interceptadas por activistas sirios y consultadas por el diario estadounidense, estos ex funcionarios habrían distribuido fondos, intentado reclutar combatientes y buscado obtener armas, principalmente del Líbano. Los mensajes de texto que mencionan su ubicación indican que Suhail Hassan se reunió con colaboradores en el Líbano, Irak e incluso Siria durante el año pasado.









Según el “New York Times”, la masacre de civiles alauitas en marzo de 2025 sirvió de “Grito de guerra a los ex funcionarios de Assad que buscan reclutar combatientes alauitas”. En los debates se mencionan en particular proyectos dirigidos a la costa siria, región donde vive una gran comunidad alauí. Algunos ex oficiales esperan establecer una zona de influencia, o incluso una forma de control territorial, en un país donde el nuevo gobierno de Ahmed al-Charaa está luchando por establecer su autoridad en todo el país.









Reclutamiento





En primavera, comunicaciones interceptadas muestran que Suhail Hassan reclutó a un hombre llamado Ghiath Dalla, un general de la todopoderosa Cuarta División dirigida por Maher al-Assad, el hermano menor del ex autócrata. “ En un intercambio de mensajes de texto, Dalla le dijo a Hassan que hacía pagos mensuales de 300.000 dólares a combatientes y comandantes potenciales, a tasas de 200 y 1.000 dólares por mes. También solicitó autorización para comprar equipo de comunicaciones por satélite por un monto aproximado de 136.600 dólares.escribe el “New York Times”.





Según los documentos consultados, Rami Makhlouf, empresario y primo lejano de Bashar al-Assad, habría desempeñado un papel de apoyo financiero a estas redes. Presuntamente también envió dinero a familias alauitas en la costa siria, presentándose como un protector de la comunidad.









Cabildeo en Washington





Esta ofensiva no se limitaría al apoyo sobre el terreno. Una fundación vinculada a Kamal Hassan, oficialmente dedicada a ayudar a los refugiados alauitas, lanzó en Washington una campaña de lobby valorada en alrededor de un millón de dólares. “para obtener protección internacional para la región alauita de Siria”.





Para varios diplomáticos sirios entrevistados, estos esfuerzos por influir en el extranjero serían más preocupantes que los proyectos de insurrección armada que luchan por organizarse de manera sostenible y que comienzan a desintegrarse. “Dicen que tales campañas podrían allanar gradualmente el camino para la creación de una región semiautónoma en Siria”.escribe el diario.









Si bien la capacidad real de estos ex generales para desestabilizar Siria sigue siendo incierta, su activismo sirve como recordatorio de que la caída de Bashar al-Assad no puso fin a las luchas de poder en Siria.