Pete Hegseth, el ministro machista y belicoso que encarna la guerra de Donald Trump

“¡Está bien, escúchenme con atención, idiotas! ¡Porque esto es serio! Como habrán visto con nuestros memes épicos del Pentágono, tratamos a Irán como el alcoholímetro de mi coche y lo explotamos”. El comediante Colin Jost no necesitaba exagerar mucho. Era como si el Secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth sí mismo subió al escenario de Saturday Night Live el sábado 7 de marzo. Déjalo cantar: “Cortemos a Irán en pedazos y convirtámoslo en un centro turístico de Trump”o declara: “No es una guerra, es una situación de tránsito. Simplemente atracaremos, veremos adónde nos lleva. Si las cosas van bien, continuaremos, y si nos aburrimos, nos mudaremos a Cuba”.la sátira parecía tan cercana a la realidad que nos reímos a carcajadas. El miércoles anterior, el verdadero Pete Hegseth, con corbata patriótica y pañuelo de bolsillo con los colores de la bandera estadounidense, había hecho, sin reírse, comentarios igualmente impactantes durante su conferencia de prensa. “Estados Unidos está ganando, de manera decisiva, devastadora y despiadada. (…), alardeó. Muerte y destrucción desde el cielo. (…). Los golpeamos mientras están caídos. »

Ni una palabra sobre las justificaciones y objetivos de la que es la mayor operación militar estadounidense desde Irak en 2003; el Ministro de la Guerra, como él mismo se ha rebautizado, que gobierna sobre 3,4 millones de soldados y civiles y un presupuesto anual de más de 850 mil millones de dólares, es…