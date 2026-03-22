Para impedir que la derecha gane la Metrópolis de Lyon, el LFI retira una de sus listas

En la Metrópolis de Lyon, una retirada limitada y de última hora para intentar bloquear a la derecha. La France insoumise anunció este viernes 20 de marzo la retirada de su lista en Lyon-Ouest, circunscripción estratégica del Gran Lyon, en un intento de impedir que la metrópoli “ cambiar a la derecha “.

Porque, a diferencia de la carrera por la alcaldía, las listas ecologistas y rebeldes que competían por la metrópoli de Lyon no llegaron a un acuerdo y, por tanto, mantuvieron sus respectivas candidaturas. La lista de derecha, apoyada por Jean-Michel Aulas, obtuvo el primer puesto en la primera vuelta de las elecciones a las autoridades locales.

“Vamos a retirar nuestra lista en Lyon-Oeste, para que Jean-Michel Aulas sea derrotado en esta circunscripción y para aumentar las posibilidades de las listas de izquierda de ser mayoría en el escaño el domingo”, explicó el diputado de La Francia Insumisa (LFI) Gabriel Amard, durante un viaje a Villeurbanne (Ródano) acompañado por el coordinador nacional Manuel Bompard, para apoyar a los candidatos en las elecciones locales.

Este domingo, los lioneses volverán a votar tres veces: por el alcalde de su distrito, por el alcalde de su comuna, así como por los concejales que se sentarán en la Métropole de Lyon. Una votación tan importante como la elección del alcalde de Lyon, ya que la metrópoli tiene prerrogativas normalmente aseguradas por el departamento.

Es responsable, en particular, de la gestión de la integración profesional, de la RSA, pero también de la gestión del agua e incluso de las escuelas superiores. Única comunidad urbana elegida mediante voto universal directo, la Metrópoli de Lyon agrupa 59 municipios y 1,4 millones de habitantes. Su territorio está dividido en 14 distritos electorales. El de Lyon-Ouest incluye los 5mi y 9mi distritos de la ciudad.

En cuanto al ayuntamiento de Lyon, un inesperado primer puesto en la primera vuelta (37,36%) – aunque le sigue de cerca el ex jefe del Olympique Lyonnais (36,78%) – y el “ acuerdo técnico » aprobada con LFI permite al ecologista Grégory Doucet vislumbrar la renovación de su mandato. Pero en las metrópolis la situación es muy diferente.

A falta de un acuerdo entre los ecologistas salientes y La France Insoumise con vistas a una fusión para la segunda vuelta, los dos bandos presentaron su lista individualmente. Y esto, a pesar de las listas del Grand Cœur Lyonnais, encabezadas por la aliada de Jean-Michel Aulas, Véronique Sarselli. En la primera vuelta, este último ganó cuatro de los catorce distritos electorales y quedó primero en otros cinco: una ventaja que podría sugerir el giro a la derecha de la autoridad local.

En la circunscripción de Lyon-Oeste, donde LFI retira su lista, la lista de derecha obtuvo el 41,19% de los votos, seguida de la lista sindical de izquierda y de mayoría saliente (30,59%) y la de LFI (10,85%). El empresario también ocupa la tercera posición en la lista metropolitana de Lyon-Oeste.

Una situación que, en el caso de que el ayuntamiento y la metrópoli de Lyon no estén políticamente alineados, podría provocar desacuerdos hasta el punto de ralentizar las decisiones, perjudicar la coherencia de las políticas públicas y complicar la coordinación entre los dos niveles. Lo que preocupa al alcalde saliente.

Por su parte, Manuel Bompard declaró que La France es insumisa “no acepta riesgos” para ver la metrópoli “cambiar a la derecha”, y denunció la falta de acuerdo con el presidente ambientalista saliente de la comunidad, Bruno Bernard, a diferencia de la ciudad de Lyon donde el alcalde ambientalista Grégory Doucet y LFI llevaron a cabo una “ fusión técnica » de sus listas.

Los funcionarios de LFI señalaron particularmente “irresponsabilidad” de los alcaldes salientes de Vaulx-en-Velin (la socialista Hélène Geoffroy) y de Vénissieux (la comunista Michèle Picard), acusándolos de impedir una fusión de las listas.

En un comunicado de prensa, Bruno Bernard calificó la retirada de LFI en Lyon-Ouest como “elección de responsabilidad que permite crear las condiciones para la victoria contra la derecha de Jean-Michel Aulas”.

Una retirada que no agrada (en absoluto) a este último. “Tambores, acuerdos entre bastidores, manipulación electoral: creen que pueden confiscar la elección de los lioneses con sus proyectos políticos. Pero los lioneses no se dejan engañar: nunca serán rehenes de la extrema izquierda”. reaccionó el candidato de varios centros.