Lyon, Lille, Estrasburgo… Diez ciudades a seguir en la segunda vuelta, además de París y Marsella

A dos días de la segunda vuelta de las elecciones municipales, muchas elecciones siguen siendo inciertas en varias grandes ciudades francesas. ¿Puede la izquierda ganar en Lyon, Burdeos o incluso Estrasburgo? ¿Conseguirán los rebeldes apoderarse del ayuntamiento de Toulouse? ¿Conquistará Toulon la Agrupación Nacional (RN)? Tantas preguntas pendientes hasta el domingo 22 de marzo a las 20 h.

En la capital de la Galia, la situación parece más sencilla para el ambientalista saliente Grégory Doucet, que frustró las encuestas y tomó la delantera en la primera vuelta el domingo 15 de marzo (37,4%), justo por delante de los distintos candidatos de derechas y ex jefe del Olympique Lyonnais Jean-Michel Aulas (36,8%). Grégory Doucet obtuvo el apoyo de la diputada rebelde Anaïs Belouassa-Cherifi (10,4%), mientras que el RN Alexandre Dupalais (7,1%) se acercó a Jean-Michel Aulas, en vano.

Sorpresa, el lunes por la mañana, en el juego de las alianzas de izquierda: el socialista François Briançon (25%) optó por aliarse con el rebelde François Piquemal (27,6%), que quedó segundo detrás del alcalde saliente de derechas Jean-Luc Moudenc (37,2%). ¿Será esto suficiente para inclinar a la Ciudad Rosa hacia el bando melenconista, en un momento en que muchas voces piden “bloquear” ¿A La Francia Insumisa (LFI), acusada de excesos antisemitas? El jueves, François Piquemal fue abucheado durante una ceremonia en honor a las víctimas de los atentados de marzo de 2012, entre ellas cuatro personas de fe judía.

Otra ciudad que pone a prueba el atractivo de las listas sindicales de izquierda tras meses de ruptura: Nantes, donde la alcaldesa socialista saliente Johanna Rolland (35,2%), seguida de cerca por el candidato de Les Républicains (LR), Foulques Chombart de Lauwe (33,8%), llegó a un acuerdo con el rebelde William Aucant (11,2%) para intentar obtener un tercer mandato. Su suerte dependerá del aplazamiento de los votantes de RN, cuyo candidato se acercó al 5%, y del exmacronista Mounir Belhamiti (8,1%), que no dio instrucciones.

En Estrasburgo, como en Lyon, la alcaldesa ecologista saliente Jeanne Barseghian (19,7%), que quedó tercera, parece un fantasma, de vuelta en la carrera tras unas encuestas muy desfavorables. Aliada del rebelde Florian Kobryn (12%), se enfrentará a la ex ministra de Cultura Catherine Trautmann (25,9%), ex alcaldesa de la ciudad que se alió con Horizons, y al candidato de LR Jean-Philippe Vetter (24,2%). Un triangular con un desenlace muy incierto.

¿Conseguirá el ecologista Pierre Hurmic conservar su escaño, conquistado con fuerza en 2020? Tras obtener el 27,7% en la primera vuelta, recibió el apoyo del rebelde Nordine Raymond (9,4%). Pero el candidato macronista Thomas Cazenave (25,6%) está en buena posición tras la sorpresiva retirada del académico Philippe Dessertine (varios centros, 20,2%).

Segunda vuelta muy abierta en Nimes, una de las últimas grandes ciudades disputadas por LR, donde el RN Julien Sánchez se enfrentará a la derecha, finalmente reconciliada, y a una izquierda muy unida. Julien Sánchez obtuvo el 30,4% de los votos en la primera vuelta, justo por delante del comunista Vincent Bouget (30%). En la derecha, Franck Proust (19,5%) recibió el apoyo de Julien Plantier (15,5%).

¿Conseguirá Christian Estrosi (Horizons) vencer a Eric Ciotti, ahora candidato de extrema derecha? Los dos ex LR se enfrentan en un duelo por la derecha en la ciudad costera del sureste. Y la posición del alcalde saliente se complica al final de la primera vuelta: Christian Estrosi, que obtuvo el 31%, llegó muy por detrás de Eric Ciotti (43%). Muy por detrás está Juliette Chesnel-Le Roux (Partido Socialista-Partido Comunista Francés-Ecologistas) con el 12% de los votos. El candidato de izquierda, clasificado, pasó a la segunda vuelta.

En Toulon se enfrentarán la derecha y la extrema derecha. La diputada RN Laure Lavalette obtuvo ciertamente una buena ventaja (42%), pero no tiene reserva de votos. Además, su oponente, el saliente derechista Josée Massi (29,5%), debería beneficiarse de una “represa republicana” tras la retirada del senador LR Michel Bonnus (15,7%), apoyado por los barones de la derecha y la macronie regional.

En Lille, a pesar de una alianza entre el alcalde socialista saliente Arnaud Deslandes (26,26%) y el antiguo jefe de la lista ecologista Stéphane Baly (17,75%), no todo está decidido para la segunda vuelta; la candidata rebelde Lahouaria Addouche sigue resistiendo, galvanizada por su sorpresivo segundo puesto en la primera vuelta (23,36%). Sobre todo porque la alianza Deslandes-Baly, fuertemente criticada por el LFI, no fue unánime entre los Verdes locales. Además, otros dos candidatos siguen en carrera: la diputada del Renacimiento Violette Spillebout (11,14%) y el eurodiputado RN Matthieu Valet (10,9%).

Edouard Philippe, que llegó con una buena ventaja en la primera vuelta (43,76%), debe confirmar sus buenos resultados este domingo. El ex Primer Ministro se enfrentará a su rival comunista Jean-Paul Lecoq, que obtuvo el 33,25% de los votos el 15 de marzo. El candidato de la UDR y de la RN, Franck Keller, que quedó en tercera posición (15,3%), también estará presente en la segunda vuelta.