"Pensar de manera diferente", trayendo los "tótems" ... las recomendaciones compatibles del gerente de CFDT en Sébastien Lecornu





Sébastien Lecornu tendrá que “Pensar de manera diferente” Desde su predecesor hasta Matignon para la construcción del presupuesto, estimado este jueves 11 de septiembre, el secretario general del CFDT Marylise Léon, exigiendo medidas de “Justicia fiscal y social”.





“Si los tótems y los dogmas permanecen en el lado del gobierno, no avanzará”advirtió sobre Francia Inter Marylise Léon, mientras que Sébastien Lecornu prometió “Rupturas” Básicamente como en forma cuando asume el cargo el miércoles.





“Los discursos de cambio de método,” este voto me obliga “, creo que todos tienen en mente este tipo de oraciones que se pueden pronunciar. No es que no lo crea, es que voy a juzgar por pieza.» »





El nuevo primer ministro, según ella, ya ha cambiado con el gerente de la Unión durante un “Contacto muy breve para el contacto” y lo tiene “Dijo que nos íbamos a ver rápidamente”.









Antes de la movilización interunión del 18 de septiembre, el “Mensaje principal que los trabajadores esperan”Es “Respeta el mundo del trabajo” Y “Asegúrese de que, si hay esfuerzos, que se comparten con precisión”dijo, especialmente evocando el “Condicionalidad de ayuda pública” a las empresas.





Llamada a domicilio a los empleadores





Los líderes sindicales también se expresaron con el presupuesto, llamando a todos a tomar “Sus responsabilidades”. “¿Están todos listos para asumir la responsabilidad y asumirlos?” Creo que la pregunta primero debe enviarse a los empleadores “dijo.









“El problema hoy en día de los déficits presupuestarios es el primero de todos un problema de ingresos. Sin embargo, los dogmas implementados desde 2017, son los recortes de impuestos intransigentes, más y más empresas para las empresas, sin evaluación, sin control de eficiencia”. “Ni siquiera estoy seguro de que la cuestión de las fiestas públicas aún esté sobre la mesa, pero de todos modos fue una provocación como hoy, ni siquiera vale la pena hablar” “ella agregó. “Dejamos ir el caso. Si hay esfuerzos por hacer, que se compartan con precisión”.





El líder del CFDT del CFDT consideró que el movimiento “bloqueado todo”, que reunió a unos 200,000 manifestantes el miércoles y en el que su organización no debía participar, había permitido“Expresar rabia” y un “Red-the-Bol”. “Lo que contará ahora es la preparación y el éxito” De la movilización del 18 de septiembre, juzgó.