La ONG SOS Méditerranée presenta una queja en Italia contra los guardias de la costa libia

Publicado el 5 de septiembre de 2025 a las 9:46 p.m. Lectura: 1 min.







La ONG SOS Méditerranée anunció este viernes 5 de septiembre que había presentado una queja en Italia contra los guardias de la costa libia que dispararon a fines de agosto en su barco de ambulancia, el océano vikingo, mientras que este último llevó a cabo una misión de migrantes en aguas internacionales en aguas internacionales.





La ONG con sede en Marsella, en el sur de Francia, anunció en un comunicado de prensa “Después de haber iniciado procedimientos penales con fiscales italianos, como parte de una investigación ya se abrió después del ataque armado en el barco de rescate vikingo del océano por la Guardia Costera de Libia el 24 de agosto”.





“La queja solicita que los autores del ataque y sus patrocinadores sean procesados ​​por intento de homicidio múltiple, intento de naufragio, daños causados ​​a un barco, así como por cualquier otro delito que la autoridad judicial considere aplicable”dijo el comunicado de prensa.













“Disparo instantáneo”





El 24 de agosto, en el momento del ataque, el océano vikingo había rescatado a 87 personas la noche anterior y era “Norte de la costa libia”había detallado la ONG en un comunicado de prensa publicado al día siguiente. El era entonces “Activamente comprometido en la búsqueda de otro barco en apuros”.





Abordado por un bote de los guardias de la costa libia, recibió de esta orden, ” ilegal “de “Deja el área”. La tripulación tiene entonces “Informó a la Guardia Costera que el océano Viking dejó el área”según la ONG.









“Sin embargo, sin previo aviso o ultimátum, dos hombres a bordo del patrullero abrieron fuego”presentando el barco humanitario y su tripulación “Para disparar incesante durante al menos veinte minutos”había continuado Sos Méditerranée.





Ventanas rotas y equipos dañados





Ninguno de los pasajeros o ningún miembro de la tripulación resultó herido, pero el ataque causó “Impactos de balas en las canciones de la cabeza, la destrucción de varias antenas”las ventanas se han roto y “Varias balas han tocado y dañado” El equipo de ganado había detallado la ONG.





En su declaración de hoy, Sos Méditerranée solicita, entre otras cosas, “La suspensión de cualquier apoyo financiero, material y operativo de la Unión Europea e Italia en la Guardia Costera de Libia”.









Los acuerdos de la UE e Italia con Libia apuntan a fortalecer las capacidades de Trípoli para evitar que los barcos migrantes comienzan desde sus costas, pero las ONG afirman que los migrantes son víctimas de discriminación, racismo y violencia en el país.