La impuestos de los más ricos, esenciales para garantizar la solidaridad nacional en una Francia fragmentada





Ter repetita. Por tercera vez en un año, Emmanuel Macron es convocado para encontrar una solución al problema que él mismo creó: formar un gobierno en un Francia que hizo inútilmente, sacando al país del callejón sin salida presupuestario y la crisis de la deuda que resultó de sus elecciones. La caída del gobierno de Bayrou en un voto de confianza es la alegoría perfecta: prometiendo solo sangre y lágrimas a las clases medias, hasta la abolición de dos vacaciones, el ex ministro de primos solo amplió la brecha entre el poder y el país. Si Emmanuel Macron no quiere el impasse político ahora a la explosión social, debe abrir los ojos: su obstinada negativa a tocar el corazón del macronismo, no a aumentar los impuestos de los más ricos o los impuestos de las grandes empresas, ahora pone en peligro el pacto social.





Para medir bien lo que está en juego en la crisis que estamos pasando, es útil sumergirse en el notable libro de investigación de Matthieu Aron y Caroline Michel-Aguirre, grandes reporteros de “Nouvel OBS”, cuyas buenas hojas estamos publicando esta semana. En “Le Grande Déléry” (ediciones Allary), diseccionan los efectos perjudiciales de la política de suministro amplificada por Macron en 2017: 270 mil millones de euros en empresas y obsequios fiscales a grandes fortunas, sin ningún control de su eficiencia y en nombre de una escorrentía hipotética en la economía francesa.









Ocho años más tarde, la observación es implacable: la actividad no se ha reducido y los fondos estatales se han vaciado, lo que resulta en una gran pérdida de ingresos fiscales para el presupuesto de Francia, cuyo déficit aumentó de 3.4 % en 2017 a casi el 6 % en la actualidad. “La paradoja es sorprendenteescribe a nuestros colegas. En un país presentado durante mucho tiempo como un ejemplo de igualdad, los impuestos se han revertido gradualmente. Ya no es el más rico que más pagan proporcionalmente, sino las categorías sociales que están a continuación. Los verdaderos “asistidos” no son necesariamente aquellos de los que pensamos. »»









Es hora de tomarlo colectivamente: no resolveremos la ecuación presupuestaria solo por economías drásticas, que destruyen nuestros servicios públicos y debilitan nuestro modelo social. Debemos encontrar nuevas recetas, que regresan al dogma de los impuestos más bajos, especialmente para las grandes empresas y los ricos. Esta observación es compartida cada vez más por los economistas, incluidos aquellos que han inspirado las elecciones fiscales del Jefe de Estado.





Emmanuel Macron, sin embargo, se niega a obtener las consecuencias, mientras que su política se ha derrumbado metódicamente su base electoral. Peor aún, François Bayrou presentó su borrador de presupuesto como el único posible, tratando con todos los irresponsables, especialmente a la izquierda, que suplican a gravar a los más ricos. Sin embargo, el próximo gobierno tendrá que encontrar un compromiso con el Partido Socialista para que se adopte un presupuesto para fin de año. Antes de la crisis política y financiera cambió en una importante crisis social.









Más allá de eso, será necesario esperar a que la elección presidencial de 2027 decida la pregunta fundamental: ¿cómo garantizar el crecimiento respetuoso de nuestro entorno mientras preserva nuestro modelo social? La respuesta no vendrá de otra torre de pestañas presupuestar, sino una distribución verdaderamente equitativa del esfuerzo. Las grandes empresas y las grandes fortunas, ampliamente favorecidas por la política fiscal de los últimos diez años, tendrán que aceptar contribuir más. No es que el impuesto de los ricos sea la respuesta a todos nuestros males, sino en una Francia fragmentada, donde la injusticia alimenta la ira y la desconfianza, parece esencial garantizar la solidaridad nacional: de lo contrario, es nuestro pacto social el que realmente estaría en peligro.