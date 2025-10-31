Paul Watson, ¿un pirata de la reacción? Por qué el fundador de Sea Shepherd divide a los ambientalistas

Investigación

Conocido por sus acciones contra los balleneros, el fundador de la ONG Sea Shepherd, que publica un nuevo ensayo, defiende posiciones conservadoras sobre la demografía o la inmigración, yendo a contracorriente de una parte del movimiento ecologista.





Generalmente es él quien lidera el ataque. Pero esta tarde de septiembre, Paul Watson se encuentra en una posición inusual: la de un objetivo. Invitado a la Fête de l’Humanité, el fundador de la ONG Sea Shepherd es atacado por activistas que afirman ser ecologistas antirracistas. “¡Paul Watson no es un camarada!” » cantar los cuarenta activistas. Entre otras consignas hostiles, gritos y abucheos, el estadounidense-canadiense de 74 años es tratado como“ecofascista” – el término designa la apropiación por parte de la extrema derecha de ideas ambientalistas para justificar políticas racistas y autoritarias. Los activistas son rápidamente rechazados, pero no importa: el icono ecológico está rayado.





Rayado, pero no traumatizado. Cuando lo encontramos unas semanas más tarde en su barcaza con carpintería pulida, en el Sena, Paul Watson, con barba blanca y sudadera con capucha negra adornada con el logotipo de Sea Shepherd (un bastón de pastor cruzado con un tridente, debajo de una calavera), minimiza la in…