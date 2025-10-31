la extrema derecha favorita pero aislada... Lo que necesita saber sobre estas elecciones altamente analizadas





Son unas elecciones muy analizadas, en una Europa donde los partidos de extrema derecha están en aumento. Los holandeses acudirán a las urnas este miércoles 29 de octubre para unas elecciones anticipadas, tras el colapso de la frágil coalición por una disputa sobre la inmigración. La extrema derecha, encabezada por Geert Wilders, todavía parecía la favorita en vísperas de la votación. Hacemos balance.





• ¿Por qué elecciones legislativas anticipadas?





Los holandeses están llamados a las urnas por segunda vez en apenas once meses. En cuestión, la repentina retirada del partido de extrema derecha por la Libertad (PVV) de la coalición gobernante, anunciada el 3 de junio por su líder Geert Wilders. Expresó su molestia por lo que consideró una lenta implementación de una política de inmigración estricta. “Firmé por la política de asilo más estricta, no por la caída de Holanda”se enfureció.









Había lanzado un ultimátum: si el gobierno no aplicaba inmediatamente su plan de diez puntos para luchar contra la inmigración, lo torpedearía. Rápidamente cumplió su amenaza, a pesar de las negociaciones de crisis iniciadas por los otros tres partidos de la coalición, atrayendo la ira de sus antiguos socios: “¿Cómo se puede hacer esto en los Países Bajos? » dijo furioso Dilan Yesilgoz, líder del partido liberal VVD, describiendo su actitud como “súper irresponsable”.





• Wilders a la cabeza, pero ciertamente no Primer Ministro





El sabotaje total del gobierno por parte de Geert Wilders no parece haber sacudido a sus votantes. Según las encuestas, él y el Partido por la Libertad (PVV) siguen siendo favoritos para terminar primero, aunque la brecha con los dos siguientes partidos se ha reducido en los últimos días. A “victoria en trampantojo”, ¿Cómo lo describe el historiador Marijn Kruk a “Parisien”? Si termina primero, el PVV podría perder un tercio de los escaños obtenidos hace dos años.





Populista, antiislámico y antiUE, descrito como un “Trump holandés” Geers Wilders tiene pocas posibilidades de convertirse en primer ministro, al igual que después de su victoria en 2023: después de provocar la caída del gobierno formado bajo su partido Dilan Yesilgoz, se comprometió a no formar más coalición con él, al igual que los demás partidos importantes.









Razón por la cual en estas elecciones la carrera por el segundo lugar también es crucial, porque sin duda proporcionará las claves para intentar formar una coalición. El segundo puesto actual en las encuestas lo ocupa la alianza Verde-Izquierda, encabezada por el ex vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans. Este hombre de 64 años es visto como una apuesta segura, con una sólida reputación climática, ambicioso y erudito, aunque algunos señalan una falta de dinamismo y carisma para llegar a lo más alto.





Muy cerca de él está Henri Bontenbal y su partido de centroderecha CDA. A sus 42 años, es visto como la estrella en ascenso de la política holandesa, presentándose como un holandés común y corriente que busca cambiar la política y restaurar la estabilidad. su mensaje “Es hora de volver a la normalidad en la política” resonó entre los votantes cansados ​​de las crisis políticas.





La abstención podría ser otro ganador en estas elecciones, ya que una parte importante de los votantes dice que no puede decidir por quién votar.





• La inmigración y la vivienda en el centro de la campaña





En los Países Bajos, donde la densidad de población es una de las más altas de Europa, la crisis inmobiliaria suele ser la principal preocupación de los votantes.





Pero como en muchos países de Europa, la inmigración ha electrizado la campaña, y algunos ven un vínculo con la crisis inmobiliaria. El tema sigue dominando el discurso político holandés, hasta el punto de formar y deshacer el último gobierno.





Detrás de estas preocupaciones están la salud, la delincuencia y el coste de la vida, según una encuesta de EenVandaag. El clima es uno de los temas menos importantes para los votantes holandeses. Cuando se trata de política internacional, la defensa es la principal preocupación de los votantes, seguida de la guerra en Ucrania y luego la guerra en Gaza.









La campaña también estuvo marcada recientemente por un escándalo que llevó a Geert Wilders a pedir disculpas el lunes: según el diario holandés “De Volkskrant”, unas imágenes generadas por inteligencia artificial que desacreditan a Frans Timmermans, uno de sus principales rivales en la carrera, fueron publicadas en una cuenta de Facebook gestionada de forma anónima por dos diputados del PVV. Mostraban, entre otras cosas, a Frans Timmermans esposado por dos policías, y otra donde toma dinero de un hombre blanco para dárselo a una pareja vestida con ropa musulmana. “Un vergonzoso nivel de mediocridad”, Timmermans dijo indignado. “Inapropiado e inaceptable. Me distancié de ello »declaró por su parte Geert Wilders sobre ” colega “.





• 27 partidos para 150 escaños en el Parlamento





Los votantes pueden elegir entre no menos de 27 partidos, cada uno de los cuales presenta una lista de candidatos que compiten por 150 escaños en el Parlamento, por representación proporcional. En la práctica, los holandeses tendrán que lidiar con una enorme papeleta del tamaño de una hoja A3 que contiene todos los nombres de los candidatos.





El número total de votos se divide por 150 y cualquier partido que alcance el umbral mínimo (en las últimas elecciones fue poco menos de 71.000) gana un escaño en el Parlamento.









En los Países Bajos, reyes del compromiso, ningún partido es lo suficientemente dominante como para obtener una mayoría absoluta de 76 escaños. Por lo tanto, los holandeses están acostumbrados a complejas coaliciones multipartidistas. Las negociaciones para formar una coalición comienzan inmediatamente después de las encuestas a boca de urna y a menudo duran varios meses. La formación del último gobierno tardó 223 días.





El líder del partido que obtiene más escaños suele ser el primero en intentar formar gobierno. Hasta que se alcance un acuerdo, el primer ministro dimitido, Dick Schoof, seguirá en el poder.