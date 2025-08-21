Pasamos una noche entre los fanáticos de Drag Race France

Video

“Le TV BUS Canal de comunicación urbana” pasó una noche en medio de los fanáticos de la competencia Francia 2 durante una “fiesta de visualización” en París. Un evento festivo durante el cual los espectadores se encuentran para ver colectivamente el episodio del día.





“Scandal”, una joven drag queen con una combinación azul apretada y la peluca rubia de platino, desciende a la audiencia para ofrecer un baile de vuelta a un fanático. El público está loco, el ambiente es cálido y alegre. Bienvenido a una “fiesta de visualización” (“fiesta de visualización”, en francés) de un episodio de Drag Race France, cuya semifinal de la temporada 4 se transmite este jueves 21 de agosto en Francia 2 y en Francia.tv.





Una competencia de reina ” lleno de glamour, drama … y sorpresas Esta es la promesa hecha por el programa de televisión de Francia Télévisions. Sequínas, plumas, tacones altos y maquillajes atrevidos: esa noche, en La Bellevilloise, en el decimonoveno distrito de París, la fiesta es colorida y la promesa celebrada. ” Es muy poderoso ver una audiencia que nos brinde tanta energía “Regocianza el escándalo, cuyo testimonio se descubrirá en nuestro informe de video en la parte superior del artículo.









El Centro Artístico y Cultural Parisino alberga el “Peep Show”, un evento organizado por Perseo y el Filip, respectivamente participante y ganador de la temporada 3 de Drag Race France. En París, Lyon, Burdeos, Lille o Marsella, estas “fiestas de visualización” tienen lugar en muchas ciudades de Francia para permitir a los espectadores reunirse y compartir las emociones de la temporada “All-Star” del espectáculo. La reunión se establece todos los jueves por la noche.





Una audiencia cada vez más amplia





Instalado en la pantalla grande, clientes habituales y miembros de la comunidad queer, pero no solo. Esta colorida competencia gana más y más hogares con sus 11.4 millones de espectadores acumulativos, según las figuras de la temporada anterior comunicadas por Francia Télévisions. ” Desde que convencí a mi madre de ver la carrera de drag, a ella le encanta, quiere convertirse en drag queen “Confía a Louise divertida.





Séverine va más allá. Para ella, mirar este tipo de programa es enriquecer su visión del mundo: “J‘Tengo 50 años, así que al principio, era reacio. Pero cuando mi hija me mostró, me encantó. Hay valores importantes en este tipo de emisiones, te vuelves mucho más tolerante y da otra mirada a esta comunidad. »»









El activo de la carrera de drag, para muchos fanáticos, también es y, sobre todo, ser usted o ser diferente es aceptado e incluso alentado. ” Todos son hermosos, no tienen complejo y eso, ¡me encanta! “Tenía los años cincuenta.





Para el escándalo, una joven drag-reina se montó en el escenario para una actuación después del episodio, el público afectado es cada vez más ancho y mayor. ” Es genial, porque el arrastre es muy políticoy estos nuevos espectadores son personas que no están informadas sobre estos temas “Ella se entusiasma, apoyada por su Stagemate Akey:” Incluso veo más y más heterosexuales en el público, ¡es realmente bueno! »»