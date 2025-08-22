Mango a mano y alfombra roja, la cumbre de Trump-Putine comenzó en Alaska

Publicado el 15 de agosto de 2025 a las 10:02 p.m.

Actualizado el 15 de agosto de 2025 a las 10:46 p.m. Lectura: 3 min.







Un apretón de manos antes de encerrarse para una cumbre histórica: Donald Trump y Vladimir Putin se encontraron en Alaska el viernes, para sellar el destino de Ucrania.





El presidente estadounidense ofreció a su contraparte rusa un regreso cuidadosamente coreografiado a la escena diplomática, más de tres años después de la invasión rusa, lo que desencadenó el conflicto más sangriento en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.





Llegó el primero en la base militar de Elmendorf-Richardson, Donald Trump esperó a que su contraparte rusa avanzara hacia él en el asfalto. Los dos líderes intercambiaron un apretón de manos y amabilidad. Luego caminaron a lo largo de una alfombra roja bordeada por soldados con gran atuendo antes de posar para los fotógrafos.









Rara, Vladimir Putin se metió en el automóvil blindado de Donald Trump para llegar al lugar de su reunión. Que no se llevará a cabo en una cabeza, como se planeó inicialmente, sino con dos asesores en ambos lados. Para Donald Trump, será el secretario de Estado Marco Rubio y Steve Witkoff, emisario especial de Rusia.





Vladimir Putin, del cual es el primer viaje a Occidente desde el comienzo de la guerra en Ucrania en 2022, está acompañado por el jefe de diplomacia Sergei Lavrov e Iouri Ouchakov, su asesor diplomático.





“Cinco minutos”





Lo que cambia la dinámica psicológica de esta reunión, de la cual Ucrania y los europeos temen sobre todo que no permite que Vladimir Putin manipule su contraparte estadounidense.









Primero preocupado pero muy ausente de esta reunión, dijo el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ” contar “ En Donald Trump para terminar el conflicto.





Soldados rusos “Continuar matando el día de las negociaciones”Deploró, mientras que el ejército ucraniano anunció el viernes que había abordado seis aldeas de las cuales las unidades rusas habían asumido en los últimos días, durante un avance particularmente rápido.





Donald Trump se jactó de saber “Cinco minutos” Máximo si su primera reunión en persona desde 2019 con el maestro del Kremlin sería un fiasco.





Si todo va bien, el presidente estadounidense, que sueña con ser un laureado del Premio Nobel de la Paz, asegura que “Esta reunión abrirá el camino a otro”tres, con Volodymyr Zelensky.





“Trabajo por la paz”





La elección de Alaska está llena de símbolos. Este vasto territorio fue vendido por Rusia a los Estados Unidos en el siglo XIX. Era entonces un puesto avanzado de la Guerra Fría, cuando Estados Unidos y la Unión Soviética se pararon a ambos lados del estrecho de Bering.





El presidente ucraniano y los líderes europeos tendrán que esperar hasta que el presidente estadounidense impredecible, mientras cometía, les informa sobre el contenido de su entrevista.





Vladimir Putin “Hoy tiene la oportunidad de aceptar un alto el fuego” En Ucrania, dijo el canciller alemán Friedrich Merz.





La primera reunión será seguida por una comida laboral, con más ministros y asesores. Los presidentes rusos y estadounidenses darán una conferencia de prensa para periodistas de todo el mundo, frente a un fondo azul sobre el registro “Persiguiendo la paz” (“Trabajo por la paz”). El Kremlin estimó el viernes que la reunión podría durar en total “Al menos de 6 a 7 am”contando su reunión y una conferencia de prensa común.





“Dado”





Esta paz parece muy distante, ya que las posiciones de los dos beligerantes parecen ser irreconciliables.





Rusia afirma que Ucrania le da cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporijjia y Kherson), además de Crimea anexada en 2014, y que renuncia a las entregas de armas occidentales y cualquier membresía en la OTAN. Es inaceptable para Kiev, que quiere un alto el fuego incondicional e inmediato, así como las futuras garantías de seguridad.









Donald Trump, quien desde la invasión rusa de Ucrania regresa de regreso a los dos beligerantes, habla de “Dado” En términos de concesiones territoriales.





Si el presidente ruso y el presidente estadounidense tienen una obsesión común, la de nunca aparecer en una posición de debilidad, sus enfoques para las relaciones de poder internacional son muy diferentes.





Para Donald Trump, un ex desarrollador de bienes raíces que se ha hecho famoso gracias a un reality show, todo es una cuestión de negociaciones rápidas, de regateo, para llegar a un “Trato” Inevitablemente ventajoso para él.





Donde Vladimir Putin, el ex KGB se formó en la guerra psicológica, la razón a largo plazo, evocando el destino histórico de un “Gran Rusia” que le gustaría reconstruir.





“No voy a ser feliz si no hay fuego de alto hoy”dijo Donald Trump durante el vuelo a Alaska. Incluso dijo que estaba listo para dejar abruptamente la mesa de discusión.