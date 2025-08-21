Guerra en Ucrania: qué recordar de la cumbre de Trump-Putin en Alaska

Publicado el 16 de agosto de 2025 a las 7:12 am

Donald Trump y Vladimir Putin pasaron, en todo y durante todo, seis horas en Alaska el viernes, la primera visita del presidente ruso en un país occidental desde el comienzo de la guerra en Ucrania. Después de un apretón de manos, una larga entrevista y una conferencia de prensa común, los dos hombres se separaron el viernes sin revelar nada de un posible plan de paz para Ucrania, mientras multiplicaban declaraciones atractivas y gestos amistosos. Esto es lo que podemos recordar en este momento.





“Progreso” pero no de acuerdo





El presidente estadounidense habló de una reunión “Muy productivo”Vladimir Putin de una entrevista “Constructivo”pero en realidad nada filtró inmediatamente sus tres horas de discusión sobre una base militar en Alaska.





El presidente estadounidense, que ama tanto para aparecer en un negociador decisivo, asegurado para declaraciones conjuntas a la prensa que permaneció “Muy poco” Desde los puntos a resolver para encontrar un resultado de la guerra provocó hace más de tres años por la invasión rusa de Ucrania. “Uno de ellos (estos puntos) es probablemente el más importante”agregó Donald Trump, pero sin decir cuál.





“No estamos allí, pero hemos progresado. No hay acuerdo hasta que haya un acuerdo”advirtió al presidente de los Estados Unidos, antes de despegar hacia Washington.





El multimillonario de 79 años había establecido la ambición de organizar una cumbre tripartita muy rápidamente con el jefe de estado ruso y su contraparte ucraniana Volodymyr Zelensky, y ganar un alto el fuego. No mencionó nada con Vladimir Putin, enfrentando periodistas.





Por el contrario, con su contraparte rusa, el presidente estadounidense ya no tenía el tono algo valiente antes de la reunión, cuando amenazó con golpear la puerta en caso de un impasse, ni lo aseguró que con él no “No sería inteligente”. Donald Trump, que había amenazado a Rusia para “Consecuencias muy graves” Si no aceptaba poner fin a la guerra, dijo que ya no consideraba las medidas de inmediato.





“Dado cómo sucedió hoy, no creo que tenga que pensar en eso ahora”dijo, en respuesta a una pregunta de Fox News, en una entrevista realizada después de la conferencia. Vladimir Putin, en el mismo tono atractivo y cordial, dijo que esperaba que “La entente” encontrado en Alaska traerá “Paz” en Ucrania.





Los dos hombres, que se expresaron frente a un fondo azul con la inscripción “Persiguiendo la paz” (“Trabajo por la paz”), había prometido una conferencia de prensa. Pero solo se pusieron en sus manos después de terminar sus discursos y se fueron sin responder a los periodistas que se pusieron de pie, los agredieron con preguntas.





Una puesta en escena que vuelve a poner a Putin en escena





Con esta cálida cumbre de tono, Putin firma un retorno espectacular a la escena internacional, mientras que el conflicto más mortal en Europa desde la Segunda Guerra Mundial continúa.





Donald Trump aplaudió brevemente mientras su homólogo ruso lo avanzaba en el asfalto. Han seguido apretones de manos y sonrisas en una puesta en escena que exhibe todo el poder militar estadounidense, con aviones de combate avanzados dispuestos con la alfombra roja y volando sobre los dos hombres.









Vladimir Putin luego se metió en el automóvil blindado de Donald Trump, donde tenían un breve tête-à-tête, antes de su reunión en compañía de algunos asesores.





Al final de la conferencia de prensa, el presidente estadounidense estimó que podía revisar “Muy pronto” El presidente ruso. A lo que Vladimir Putin reaccionó lanzando, en inglés, “La próxima vez en Moscú”en un tono ligero. “Me imagino que podría suceder”replicó al presidente estadounidense, divertido.





Ucranianos y europeos informados por Trump





Ucrania y europeos temían sobre todo que esta cumbre no permite que Vladimir Putin manipule a su homólogo estadounidense, que había mencionado aguas arriba la posibilidad de concesiones territoriales.









Donald Trump tenía un “Larga llamada” Con el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky durante su vuelo de regreso de Alaska para informarle sobre los “puntos principales” de su conversación con Vladimir Putin. En una entrevista en el canal Fox News, el presidente estadounidense estimó que un acuerdo para poner fin a la guerra “Realmente dependía del presidente” Ucranio. Trump y Zelensky deben reunirse el lunes en Washington anunciaron Kyiv.





Primero preocupado pero muy ausente de esta reunión, Volodymyr Zelensky había declarado ” contar “ En Donald Trump para terminar el conflicto. Soldados rusos “Continuar matando el día de las negociaciones”había deplorado aguas arriba de la cumbre, mientras que el ejército ucraniano anunció el viernes que había abordado seis aldeas de las cuales las unidades rusas habían asumido en los últimos días, durante un avance particularmente rápido.





Rusia afirma que Ucrania le da cuatro regiones parcialmente ocupadas (Donetsk, Lugansk, Zaporijjia y Kherson), además de Crimea anexada en 2014, y que renuncia a las entregas de armas occidentales y cualquier membresía en la OTAN.





Es inaceptable para Kiev, que quiere un alto el fuego incondicional e inmediato, así como las futuras garantías de seguridad.





El presidente de la Comisión Ursula von der Leyen, el presidente francés Emmanuel Macron, el canciller alemán Friedrich Merz, el primer ministro británico Keir Starmer y el Secretario General de la OTAN Mark Rutte, se unieron en segundo lugar a la conversión telefónica entre Trump y Zelensky, antes de continuar la discusión entre ellos el sábado por la mañana.