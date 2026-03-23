“Participar en los grandes acontecimientos de nuestro tiempo es un largo camino”

para ir más lejos

Una “mirada amiga”: así describieron los dos periodistas de “Le Nouvel Observateur”, que entrevistaron a Marceline Loridan y Joris Ivens en 1976, el trabajo de estos dos documentalistas sobre la China de Mao Zedong. Hoy, cuando los crímenes de este régimen son más conocidos (en particular el decenas de millones de muertos debido al Gran Salto Adelante), lo calificaríamos de complacencia culpable, por no decir propaganda. Por supuesto, siempre es más fácil ser lúcido en retrospectiva. Pero recordemos que a mediados de los años 1970 ya era posible tener una idea precisa del carácter homicida del régimen de Beijing. Espíritus de integridad, como el de El sinólogo belga Simon Leyshabía advertido a Occidente. Sin embargo, no sólo no fueron escuchados por los fanáticos del maoísmo, sino que muchos tuvieron que soportar una terrible campaña de demonización. Esta entrevista con el “New Observer” es un testimonio importante de la “mirada amistosa” que ciertos occidentales tenían sobre la China de Mao. Debe leerse tal cual.

En “Cómo Yu Kong movió las montañas” (Película de doce horas de duración si contamos el total de doce episodios, filmada en diferentes regiones del país, Nota del editor)uno mira a China de forma amistosa y da la impresión de que los chinos le devuelven esa amistad. ¿Cómo pudiste girar…?