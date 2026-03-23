La ONU advierte de una aceleración del cambio climático

“Cuando la historia se repite once veces, ya no es una coincidencia. Es una llamada a la acción. » Con motivo de la publicación del informe anual sobre el estado del clima de la Organización Meteorológica Mundial (OMM), este lunes 23 de marzo, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, da la voz de alarma.

Y con razón: la cantidad de calor acumulada por la Tierra alcanzó un nivel récord en 2025, con consecuencias que serán temibles durante cientos e incluso miles de años. El informe también revela que los últimos once años han sido los más calurosos jamás registrados. “El clima global se encuentra en un estado de emergencia. La Tierra está siendo empujada más allá de sus límites. Todos los indicadores climáticos clave están en rojo »advirtió Antonio Guterres.

Además de los indicadores climáticos habituales, en este informe anual los investigadores han incluido por primera vez el desequilibrio energético de la Tierra. Es decir, la velocidad a la que la energía entra y sale del sistema Tierra. En condiciones climáticas viables, la que recibe el Sol debería ser aproximadamente igual a la que emite. “Sin embargo, las crecientes concentraciones de gases de efecto invernadero que atrapan el calor hasta sus niveles más altos en al menos 800.000 años han alterado este equilibrio”escriben los autores. Resultado: nunca había alcanzado tal nivel en sesenta y cinco años de grabaciones.

Un desequilibrio dramático, causado por las actividades humanas, que desencadena repercusiones en cascada. El calentamiento de los océanos y el derretimiento del hielo están provocando un aumento a largo plazo del nivel medio global del mar, que se ha acelerado desde que comenzaron las mediciones por satélite en 1993. Este nivel era unos 11 cm más alto en 2025 que cuando comenzaron los registros.

El 91% del exceso de calor se almacena en el océano, que actúa como amortiguador contra el aumento de las temperaturas en la tierra. Pero según la OMM “El contenido de calor del océano alcanzó un nuevo récord en 2025, y la tasa de calentamiento se duplicó con creces entre el período 1960-2005 y el período 2005-2025”.

Al mismo tiempo, las capas de hielo de la Antártida y de Groenlandia han perdido una masa considerable, y la extensión media anual del hielo marino del Ártico en 2025 ocupará el primer o segundo nivel más bajo jamás medido desde el inicio de la era de los satélites, señala la organización de la ONU.

La situación podría empeorar aún más con el regreso del fenómeno de El Niño: un calentamiento del Pacífico ecuatorial. La probabilidad de su aparición alcanza el 62% entre junio y agosto, y el 80% en otoño, según la Agencia Americana de Observación Oceánica y Atmosférica (NOAA) en un boletín publicado el 12 de marzo. El jueves 19 de marzo, el Instituto Internacional de Investigación sobre el Clima y la Sociedad de la Universidad de Columbia estimó incluso este riesgo en un 80% a partir del verano.

El Niño ocurre en promedio cada dos a siete años y generalmente persiste durante nueve meses a un año. El episodio anterior, entre 2023 y 2024, fue el quinto más fuerte registrado. Y si se sigue de cerca esta oscilación natural es porque actúa como amplificador del cambio climático, elevando la temperatura media global y favoreciendo la aparición de fenómenos extremos en muchas regiones del planeta.

De ocurrir, El Niño debería provocar una nueva ola de calor en el planeta. En promedio, este fenómeno añade entre 0,2°C y 0,3°C a la temperatura global. “Si El Niño se forma este año, estamos casi seguros de que el año que viene será el más cálido y superará nuevamente los 1,5°C de calentamiento”alerta a “Le Monde” Matthieu Lengaigne, oceanógrafo y climatólogo del Instituto de Investigación para el Desarrollo. Ya están surgiendo los primeros signos del regreso de El Niño.