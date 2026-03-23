una ciudad no es una empresa ni un club de fútbol

Fracasó en su 77 cumpleaños. Las semanas previas a la primera vuelta de las elecciones municipales acumularon alertas y pusieron de relieve los fracasos de su campaña y sus propias deficiencias. Casi ganando en la primera vuelta en febrero, la candidatura de Jean-Michel Aulas se desplomó en la recta final. No gobernará la ciudad de Lyon, ya que gobernó el Olympique Lyonnais de 1987 a 2023.

Las razones se hicieron obvias. La edad, una visión de la ciudad considerada anacrónica o incluso obsoleta incluso entre sus partidarios, disparates programáticos – como la construcción de un megatúnel, valorada entre 2 y 4 mil millones de euros –, aparentemente un desconocimiento de los expedientes y una falta de preparación que salieron a la luz durante el debate del 24 de febrero en BFMTV. Esto último recordó el cara a cara entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron entre las dos vueltas de las elecciones presidenciales de 2017, cuando el presidente del Frente Nacional (se convirtió en el Rally Nacional (RN) al año siguiente) había mostrado su amateurismo, su falta de compostura y se había hundido.

Su relación hostil con una parte de la prensa desvalorizó a “JMA”, su exhortación a colocar el retrato de Quentin Deranque en el frontón del ayuntamiento lo mostró rehén de las pasiones públicas y dispuesto a una prisa devastadora y retroactiva, después de las revelaciones de Mediapart sobre los mensajes sociales neonazis atribuidos al joven asesinado en Lyon al margen de una conferencia de Rima Hassan (LFI). Su negativa a debatir entre las dos rondas con el futuro ganador Grégory Doucet confirmó su fiebre y lo desacreditó. En resumen, la carga era demasiado pesada. Y es indicativo de un defecto, éste universal.

De hecho, esta derrota tiene otro origen más profundo: la confusión de géneros. Jean-Michel Aulas y su equipo de campaña nunca dejaron de prometer que gestionarían la ciudad, ya que el empresario había llevado con éxito las riendas de su empresa de TI Cegid y del Olympique Lyonnais. El deseo era respetable. Pero una ciudad no es un negocio. Un líder empresarial no es un alcalde. Y ser multimillonario gracias a tu negocio no garantiza la prosperidad de la ciudad que estás llamado a liderar.

No somos “dueños” de una comunidad como una empresa en la que poseemos la mayoría del capital y los derechos de voto. La administración de una ciudad es en beneficio del bien común, la de una empresa en beneficio del interés particular de sus propietarios y luego de sus partes interesadas. El colectivo de una población no puede medirse por el del ecosistema de una empresa: el concejal no puede ejercer un equilibrio de poder, a diferencia del empresario, que está autorizado a aplicar sus propias reglas, respetando la ley. Haber gobernado a más de 2.000 empleados (plantilla de Cegid en el momento de la venta en 2016) sujetos a un contrato de trabajo no legitima “gobernar” a 525.000 “ciudadanos libres”.

El alcalde sirve a los ciudadanos y el organismo social sirve a la institución; es común que el jefe considere a los empleados y proveedores a “su” servicio, al servicio de “su” empresa. La autoridad que un alcalde aplica al cuerpo social –con estatus heterogéneo: miembros del gabinete, funcionarios contratados, funcionarios, etc.– no es comparable a la de un jefe, vertical y confiado a subordinados disciplinados o incluso serviles. La oposición voluntariamente irruptiva dentro de un consejo municipal no tiene nada en común con la expresada por los sindicatos amordazados por su baja representatividad. La libertad de expresión no es uniforme en los “dos mundos”, algo que los jefes autoritarios encuentran difícil de tolerar. En resumen, el empleado del sector privado debe a su empleador, al administrador y al empleado no debe al alcalde. En términos de gestión, podemos imaginar lo que esto implica.

El temperamento emprendedor no se aplica espontáneamente a la gestión de una gran ciudad. La libertad de iniciar y la velocidad de ejecución, inherentes al emprendimiento, no se adaptan a las particularidades de una comunidad. El ejercicio del tiempo, la toma de decisiones y la gobernanza es único en la política, incluso en la política local, cuando el líder “privado” cultiva una facultad de reactividad casi inmediata.

En política, la democracia actúa como marco y árbitro; se ignora en las prácticas de gobernanza de la mayoría de las empresas, en particular las de los “emprendedores”, tentados a identificarse con una creación económica y humana por la que han dado mucho, arriesgado y sacrificado. Al patrón no le gusta que le molesten los obstáculos –que esquiva, supera o incluso se burla–, pero aquellos a los que se enfrenta un alcalde son innumerables y agudos: presupuestarios, electorales, administrativos, etc. Pensar y decidir colegiadamente, respetar las consultas públicas, someterse a las limitaciones burocráticas: ¿es esto natural?

La sociedad civil y la política nunca han ido bien juntas. Los jefes y la política aún menos. Podemos lamentarlo cuando las “virtudes empresariales” (estimulación, emulación, innovación, audacia) son destrozadas por la tecnocracia, los estándares excesivos y la “resistencia interna” inamovible y no benefician la eficacia de la institución. El testimonio de Francis Mer es elocuente. Nombrado Ministro de Economía, Finanzas y Soberanía Industrial y Digital en 2002, reunió a los jefes de departamento de Bercy y les explicó los métodos organizativos y de gestión –heredados de su liderazgo al frente de grandes grupos industriales– que deseaba implementar. “Durante mi discurso, sus miradas me hicieron comprender que el poder estaba en sus manos y que sólo ellos decidirían el destino de mis intenciones”. me confió.

Podemos lamentarlo, pero también debemos acogerlo con satisfacción, porque esta muralla natural bloquea los “vicios” a los que sucumben los patrones y que se pueden resumir en verbos: brutalizar, discriminar, subyugar, privatizar, desregular, mercantilizar, concretar…

Una fantasía tomó forma al otro lado del Atlántico, donde Donald Trump fue elegido con la promesa de gobernar Estados Unidos como sus empresas. Está demostrado que en Francia varios patrones se adhieren a esta quimera y hacen campaña para que su corporación tome el control del “poder público”. En “Los jefes, la tentación de Trump” (L’Aube, 2025), el politólogo Michel Offerlé, profesor emérito de la Escuela Normal Superior y uno de los pocos académicos que ha investigado en profundidad la “clase patronal”, emite un veredicto claro.

“Trump, él mismo un jefe y que considera el ejercicio político como un jefe, libera el discurso de los jefes franceses sensibles a su “software”. Estos jefes juzgan a la “élite política” incompetente para gestionar el Estado, en total ignorancia de la empresa, impermeable a sus realidades. »

Además, según un estudio de Havas-l’Observatoire des Marques dans la Cité (“la Tribune Dimanche”, mayo de 2025), el 35% de los franceses cree que la empresa tiene “Más habilidades y poder para cambiar la sociedad”y el 66% que Francia se reformaría mejor si la responsabilidad se confiara a un líder empresarial. El Estado asimilado a una empresa, la capacidad de los patrones para cambiar la salud, la eficiencia, el desempeño económico del Estado… Y con el peligro que Trump y sus apoderados destacan: pensar en el Estado como una empresa conduce a la destrucción del cemento social y societario. Sin embargo, la ilusión o impostura a escala de un país es válida a escala de una ciudad.

El entorno de la empresa y el de una comunidad casi no permiten ninguna convergencia: ignorar o descuidar esta realidad constante es el precio de la derrota.

EXPRESO ORGÁNICO

Denis Lafay Es periodista y ensayista, director de la colección de Editions de l’Aube.