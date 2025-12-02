participación de los europeos en los debates, escándalo de corrupción… Resumimos la rueda de prensa de Macron y Zelensky





Volodymyr Zelensky, bajo una fuerte presión política y diplomática, llegó este lunes 1 de diciembre a París para reunirse con Emmanuel Macron y consolidar su apoyo europeo, en vísperas de una reunión entre el enviado estadounidense Steve Witkoff y el presidente ruso Vladimir Putin.





En el frente político, el presidente ucraniano debe afrontar un importante escándalo de corrupción en su país que afecta al gobierno. En el ámbito de la diplomacia internacional, Kiev intenta preservar sus intereses mientras Estados Unidos negocia por separado con rusos y ucranianos para encontrar una salida a la guerra.





Durante esta jornada de visita oficial a París, Volodymyr Zelensky y Emmanuel Macron conversaron con los negociadores estadounidenses Steve Witkoff y el ucraniano Roustem Oumierov, que lideran las conversaciones en Florida. Los dos presidentes se reunieron también con el primer ministro británico, Keir Starmer, y con varios líderes europeos (Alemania, Polonia, Italia, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Países Bajos), así como con los presidentes de las instituciones europeas, António Costa y Ursula von der Leyen, y con el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, indicó el Eliseo. Al final de la tarde, Emmanuel Macron y Volodymyr Zelensky hablaron en una conferencia de prensa. Esto es lo que necesita recordar.





• Zelensky solicita reunirse con Trump para tratar “cuestiones clave”





El presidente ucraniano dijo que le gustaría hablar con Donald Trump sobre el “preguntas claves” del plan estadounidense para poner fin a la guerra con Rusia, llamándolos“bastante difícil”.





“Esperamos una conversación con el presidente de Estados Unidos sobre temas clave que son bastante difíciles”declaró Volodymyr Zelensky durante esta conferencia de prensa en París, citando en particular el tema de los territorios ucranianos ocupados por Rusia.









Nada debería permitir a Rusia considerar su invasión de Ucrania como una recompensa para el presidente ucraniano. Junto a Emmanuel Macron, advirtió: “Para prepararnos para una seguridad real, también debemos asegurarnos de que la propia Rusia no reciba nada que pueda considerar como recompensa por esta guerra. »





• Rusia quiere “quebrar a los ucranianos”, dice Zelensky





El presidente ucraniano acusó a Rusia de intensificar sus ataques con drones y misiles contra su país para “romper a los ucranianos”. “Estamos viendo un aumento de los ataques con misiles y drones. Se trata de una fuerte presión, no sólo psicológica sino también física, sobre nuestra población, simplemente para doblegar a los ucranianos”.denunció, mientras zonas residenciales e infraestructuras sufren a diario los ataques rusos.









• Macron se niega a permitir que los europeos y Ucrania queden excluidos de las negociaciones





El plan de paz entre Rusia y Ucrania sólo podrá concretarse con Kyiv y los europeos. “alrededor de la mesa”declaró Emmanuel Macron durante esta misma rueda de prensa. “Hoy en día, estrictamente hablando, no hay ningún plan finalizado. En cuanto a la cuestión de los territorios, sólo puede ser finalizado por el presidente Zelensky”declaró el presidente francés mientras “Los mediadores estadounidenses viajarán a Moscú en las próximas horas”.





“Sobre la cuestión de los activos congelados, las garantías de seguridad, la adhesión a la Unión Europea, las sanciones europeas, (este plan) sólo podrá ultimarse con los europeos sentados a la mesa. Así que todavía estamos en una fase preliminar”.añadió.









Por su parte, Volodymyr Zelensky consideró injusto no incluir a los europeos en las conversaciones sobre la reconstrucción de Ucrania. “La cuestión del dinero, de la reconstrucción (…) Sin la presencia de socios europeos, no es fácil. Es difícil porque el dinero está en Europa y creo que eso no es muy justo”.dijo.





• Macron dice que Europa está “muy vigilante” ante el escándalo de corrupción





Emmanuel Macron dijo que se negó a “dar lecciones” a Ucrania, sacudida por un asunto de corrupción que afecta a su gobierno, creyendo que “la verdadera dictadura” estaba del lado ruso y no de Kyiv.





“Estamos muy atentos”declaró el presidente francés. “Cuando donamos dinero, cuando apoyamos un esfuerzo bélico, es normal que seamos exigentes”explicó Emmanuel Macron. “Pero veo que de todas maneras la lucha contra la corrupción está funcionando ya que hay decisiones que son abiertas y también decisiones políticas que se toman”añadió.





“¿Nuestro papel es dar lecciones a Ucrania? En realidad no. Es posible que hayamos tenido escándalos de este tipo”.continuó.









Luego dijo: “Nunca se toman este tipo de decisiones del lado ruso, porque la verdadera dictadura está allí. » “Nunca habrá problemas de corrupción en Rusia” Y “Esto es lo que se debe mover mucho porque no hay una entidad independiente que gestione estos temas” en Moscú, aseguró el presidente francés, que trajo a su ” apoyo “ y su ” amistad “ de manera solidaria a su homólogo





• Mientras tanto en Florida… aún quedan “ajustes” por hacer





Las conversaciones sobre un plan de Washington para poner fin al conflicto en Ucrania, mantenidas en Florida desde el domingo con la parte ucraniana, dieron como resultado “progreso significativo”pero algunos temas requieren “ajustes”declaró el negociador de Kyiv, Roustem Oumierov.





“Durante dos días muy productivos en Estados Unidos, (…) Hemos logrado avances importantes, aunque algunas áreas aún requieren mayores ajustes”afirmó en Facebook, añadiendo que había acordado con la parte estadounidense mantener el contacto ” constante “.