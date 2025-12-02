Inundaciones mortales en Asia, presupuesto de la Seguridad Social, aumento de las tensiones entre Estados Unidos y Venezuela… Cinco cosas para recordar del fin de semana





Más de 900 muertos en inundaciones en Asia, el presupuesto de la Seguridad Social regresa a la Asamblea Nacional, las tensiones no ceden entre Estados Unidos y Venezuela… ¿No has seguido las noticias de este fin de semana del sábado 29 y domingo 30 de noviembre? El “New Obs” hace balance.





• Más de 900 muertos en inundaciones en Asia





Al menos 940 personas han muerto y varios centenares siguen desaparecidas en las inundaciones generalizadas de este fin de semana en Indonesia, Tailandia, Malasia y Sri Lanka. Las autoridades de estos tres países asiáticos están trabajando para limpiar carreteras y escombros, y tratar de encontrar personas desaparecidas tras fuertes lluvias, inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra.





En el sudeste asiático, Indonesia, con diferencia el país más afectado, lamenta al menos 442 muertes y 402 personas siguen desaparecidas, según un último informe de la agencia de gestión de catástrofes. En Tailandia, donde al menos 162 residentes murieron en una de las peores inundaciones en una década, las autoridades continuaron distribuyendo ayuda a decenas de miles de víctimas sin hogar y reparando los daños. En Malasia, las inundaciones que sumergieron grandes zonas del estado norteño de Perlis dejaron dos muertos.





En el sur de Asia, el Centro de Gestión de Desastres (DMC) de Sri Lanka dijo el domingo que al menos 334 personas habían muerto después de una semana de fuertes lluvias causadas por el ciclón Ditwah, mientras que otras 400 seguían desaparecidas.





• Nueva semana crucial para el presupuesto





La Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea rechazó el sábado por la tarde en nueva lectura el proyecto de presupuesto de la Seguridad Social, una votación que no augura nada bueno para el Gobierno justo antes de una semana complicada. Porque tras su paso por comisión, esta nueva versión del presupuesto de la Seguridad Social, modificada por los senadores, llegará el martes al hemiciclo de la Asamblea Nacional. La votación está prevista para el 9 de diciembre.









En el Senado continuarán los debates sobre el examen del proyecto de ley de finanzas en primera lectura. Los senadores reescribieron sustancialmente la copia del gobierno: eliminaron así, el sábado por la mañana, un recargo sobre los beneficios empresariales que supuestamente aportaría 4.000 millones de euros, e incluso 6.000 millones en la versión aprobada por la Asamblea antes de que rechazara todo el texto.





• Ucrania reivindica ataque a dos petroleros rusos









Los ataques contra el Virat y el Kairos, dos petroleros con bandera de Gambia, tuvieron lugar dentro de una zona económica especial (ZEE) en el Mar Negro, y no en aguas territoriales turcas, dijo el sábado el ministro de Transporte turco, Abdulkadir Uraloglu.









Los dos petroleros, cuyas bodegas estaban vacías, están sujetos a sanciones occidentales por su transporte de petróleo desde puertos rusos, a pesar del embargo decretado tras la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022.





• Más de 70.000 palestinos asesinados por Israel desde octubre de 2023





Más de 70.000 personas han muerto en los territorios palestinos desde el inicio de la guerra en octubre de 2023, según un sombrío balance de las autoridades palestinas. En un comunicado, el Ministerio de Salud de Hamás dijo que el número total de muertes relacionadas con el conflicto llegó a 70.100 y que 354 palestinos han muerto por fuego israelí desde que comenzó la tregua el 10 de octubre.









El aumento respecto al último informe se explica, según la misma fuente, por la validación por parte de las autoridades de datos relativos a 299 organismos adicionales.









• La tensión aumenta un poco entre Estados Unidos y Venezuela





El presidente estadounidense ha vuelto a añadir una pieza a la escalada diplomática de su país con la Venezuela de Nicolás Maduro. El sábado por la noche, Donald Trump advirtió que consideraba que el espacio aéreo de Venezuela era “completamente cerrado”provocando la ira de Caracas que denunció un “acto hostil” y lanzó maniobras militares.









Esta declaración beligerante se produce mientras el gobierno de Trump, que dice estar luchando contra los cárteles de la droga en México y Centroamérica, está intensificando la presión sobre la Venezuela del presidente Nicolás Maduro, con un importante despliegue militar en el Caribe, en particular utilizando el portaaviones más grande del mundo.