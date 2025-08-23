Publicado el 17 de agosto de 2025 a las 9:21 a.m.

actualizado el 17 de agosto de 2025 a las 9:41 am Lectura: 3 min.







Inmerso en una grave crisis económica, los bolivianos eligen este domingo 17 de agosto, su próximo presidente el domingo 17 de agosto durante una votación donde el derecho parece cerrar el ciclo iniciado hace veinte años por el ex presidente socialista Evo Morales.





El país andino de 11,3 millones de habitantes se cansa de la falta de dólares y combustible, como consecuencia de una economía en crisis y los ojos se remontan a los precios. La inflación anual limita el 25 %, un récord en 17 años.





Mayó responsable de la debacle, el presidente saliente Luis Arce, anteriormente apoyado por Evo Morales pero ahora en conflicto con él, ha dejado de correr para un segundo mandato.





Andrico Rodríguez, el presidente del Senado también desde la izquierda, y el candidato del movimiento hacia el socialismo (MAS) en el poder desde 2006, Eduardo del Castillo, permanece en gran medida distante en las encuestas.





“La gente se ha dado cuenta de que en los últimos veinte años no ha sido útil”cobarde Miguel Angel Miranda, un estudiante de Paz de 21 años. “El modelo socialista no funcionó”él cree.





Segunda ronda el 19 de octubre





En este contexto, dos candidatos de derecha, entre los ocho en la carrera, están compitiendo por el primer lugar: el millonario de centro derecha Samuel Doria Medina, de 66 años, y el ex presidente de derecha Jorge “Tuto” Quiroga, 65.





Las últimas encuestas acreditan el primero del 21 % y el segundo del 20 %, en comparación con el 5,5 % para Andrico Rodríguez y 1.5 % para Eduardo del Castillo. Estos porcentajes se calculan sobre la base de todo el cuerpo electoral y no los únicos votos emitidos.





A menos que se sorprenda, los dos favoritos deben reunirse en una segunda ronda el 19 de octubre para un duelo sin precedentes a la derecha.





Ambos prometen romper con el modelo estatal establecido por Evo Morales, una figura sorprendente de la izquierda latinoamericana. Bajo su presidencia (2006-2019), la pobreza ha caído y triplicado el PIB, pero la caída de los ingresos desde 2017 sumergió al país en la crisis.





“Un gobierno de austeridad”





“Vamos a cambiar todo, absolutamente todo. Estos son veinte años de desperdicio”lanzó “Tuto” Quiroga, un ingeniero de 65 años que había proporcionado un intermedio al jefe del país durante un año (2001-2002).





“Será un gobierno de austeridad, el partido estará terminado”Prometió a Doria Medina, una empresario influyente de La Paz, considerado más moderado que su oponente.





La izquierda podría experimentar su peor revés electoral desde la llegada al poder de Evo Morales. El ex Jefe de Estado de 65 años y nativo americano con esperanza esperaba postularse para un cuarto mandato presidencial, pero la justicia, limitándolos a dos, lo despidió de la carrera.









Dirigido por una orden de arresto en un caso de ordeño menor que disputa, el ex sindicalista de plantadores de coca ahora vive arraigado en su fortaleza en el centro del país.





A pesar de su desalojo, el primer Jefe de Estado de Origen Nativo Bolivian mantiene los sólidos apoyos en ciertos bastiones rurales e indígenas, y amenaza con movilizar a sus partidarios si prevalece el derecho.









“El peor enemigo de la izquierda era la izquierda misma”





El conflicto entre Evo Morales y su ex ministro Luis Arce se fracturó el mas y acentuó la crisis. El líder nativo alentó los bloqueos de las carreteras que han paralizado varias regiones, acusando a su antiguo delfín de mala gestión y manipulación de instituciones para despedirlo de la votación.









Para Daniel Valverde, politólogo de la Universidad Gabriel René Moreno, “El peor enemigo de la izquierda era la izquierda misma”. “La corrupción, la mala gestión, la falta de decisiones y la improvisación terminaron agotando a la población”él juzga.





“Las cosas van mal, no hay gasolina, ni diesel, ni gas”Deplores Saturnina Sahuira, un vendedor itinerante de 47 años de La Paz. Acompañada por sus cinco hijos, esta mujer tiene un fiel de Aymara durante mucho tiempo para el Power Party ilustra el desencanto de una población, sin embargo, el beneficiario de las políticas sociales durante veinte años.





“Lo que la gente busca hoy es un retorno a la estabilidad”señala Daniela Osorio Michel, investigadora del Instituto Alemán de Estudios Mundiales y Regionales.





Además del presidente y el vicepresidente, casi ocho millones de votantes en el país también deben renovar el parlamento bicameral.