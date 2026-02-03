Para Fleur Breteau y Aurélien Rousseau, la enfermedad debe surgir de la privacidad

Entrevista

Mientras el senador Laurent Duplomb acaba de presentar un nuevo proyecto de ley para reintroducir pesticidas prohibidos, una entrevista cruzada entre la fundadora del colectivo Cancer Colère, Fleur Breteau, y el diputado y ex ministro de Salud Aurélien Rousseau, ambos afectados por la enfermedad.





Fleur Breteau y Aurélien Rousseau nunca se habían conocido. “Antes de empezar quería preguntarte: ¿cómo estás?”, pregunta el fundador y portavoz del colectivo Cancer Colère, justo después de estrechar la mano del diputado en la plaza pública de Yvelines. Ambos tenían menos de 50 años cuando enfermaron de cáncer. Labios rojos, cabeza rapada, la que el verano pasado encarnó el frente ciudadano contra la ley Duplomb, que preveía reautorizar el acetamiprid, un insecticida prohibido desde 2018, padecía entonces un segundo cáncer de mama. El pasado mes de junio, el ex Ministro de Salud Aurélien Rousseau reveló ante la Asamblea Nacional que vivía con el diagnóstico de cáncer, como casi 4 millones de franceses. “Curar el cáncer ya no es promesa suficiente”criticó en julio quien lucha por politizar esta enfermedad atacando sus causas estructurales: los pesticidas y las desigualdades sociales. Aunque el senador LR Laurent Duplomb acaba de presentar un nuevo proyecto de ley sobre el acetamiprid, ambos están convencidos de que este tema íntimo es también eminentemente político. Con motivo de la publicación del manifiesto de Fleur Breteau, “Cancer Anger” (Umbral), el viernes 6 de febrero, los pusimos en diálogo.





Fleur Breteau, tu grito en el hemiciclo tras la votación de la ley Duplomb el 8 de julio te convirtió en el rostro de la protesta contra este texto. ¿Qué te empujó a esta pelea?





Flor Breteau ¡Enojo! La ley Duplomb planeaba reintroducir una sustancia diseñada para matar, que…