“La gente caía como flores cortadas con tijeras de podar”

Testimonio

Mientras las estimaciones hablan de miles, si no decenas de miles, de víctimas asesinadas en los últimos días por el régimen de los mulás, un escritor iraní que regresó a Teherán el 14 de enero relata, bajo condición de anonimato, una de las mayores masacres que haya conocido su país.





Cuando, el 14 de enero, Estados Unidos finalmente no atacó a Irán, todos los partidarios de la República Islámica dieron un suspiro de alivio. Pero todos los que habían salido a las calles con la esperanza de una revolución, aquellos cuya sangre había corrido por las aceras, todos quedaron atónitos. Sin embargo, Trump había anunciado que los ayudaría, había dicho que era ” en curso ” : y todos lo creyeron. Estaban esperando que Estados Unidos atacara. “Rápida y limpiamente”al estilo de Trump.





Fue ese día, miércoles 14 de enero, que regresé a Irán. Llevaba dos días deambulando por Estambul: todos los vuelos internacionales a Irán habían sido cancelados y las compañías iraníes ya no vendían billetes. Dormí en casa de mi hermana y en el aeropuerto, con los ojos pegados a…