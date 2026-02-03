Las ONG están preocupadas por decenas de miles de posibles muertes





En Irán, el horror está lejos de terminar. El saldo, ya mortal, de la represión de las manifestaciones iniciadas el 28 de diciembre por parte de las autoridades iraníes podría resultar mucho más sangriento que la cifra anunciada por las autoridades iraníes de 3.117 muertos el miércoles 21 de enero.





Las organizaciones de derechos humanos estiman que el número de víctimas podría ser mucho mayor mientras los trabajos de verificación se complican por el corte de Internet introducido el 8 de enero. ¿Qué sabemos?





• Más de 6.000 muertes confirmadas, según una ONG





La ONG Human Rights Activits News Agency (HRANA), con sede en Estados Unidos, calcula un nuevo balance de 6.126 muertos en el trigésimo día de manifestaciones, entre ellos 5.777 manifestantes, 86 menores, 214 miembros de las fuerzas de seguridad y 49 transeúntes, según nuevos datos. Todavía está buscando confirmar 17.091 muertes adicionales.





HRANA también informa del arresto de 41.880 personas. La ONG denuncia “ el traslado de manifestantes heridos de hospitales a centros de detención », lo que las autoridades niegan.









Una segunda ONG, Iran Human Rights (IHR), con sede en Noruega, cita una cifra de 3.428 manifestantes asesinados. Sin embargo, añade que teme que el número total de muertos supere los 25.000. Las considerables brechas pueden explicarse por las dificultades encontradas por las ONG para acceder a las fuentes y los continuos cortes de Internet, que interrumpen las comunicaciones.





Cifras alejadas de las difundidas por las autoridades iraníes, que reportan 3.117 muertos, la mayoría de los cuales, 2.427, serían “mártires”, miembros de las fuerzas de seguridad o transeúntes.





• ¿Un peaje aún mayor?





El número de muertes, ya masivo, se dispara en ciertos censos. El canal de oposición Iran International, con sede en el extranjero y clasificado como organización terrorista por Teherán en 2022, contabilizó por su parte más de 36.500 personas asesinadas sólo los días 8 y 9 de enero.





“ Según fuentes del Ministerio del Interior iraní que hablaron con Iran International bajo condición de anonimato, la consolidación de las cifras recibidas de los consejos de seguridad provinciales hasta el martes 20 de enero mostró que el número de muertos había superado los 30.000. », explica.









El canal, que escucha “ muestra la verdad » sobre la sangrienta represión de la protesta iraní, explica haber examinado “ documentos clasificados (…) Informes de campo y testimonios de personal médico, testigos y familiares de las víctimas. “.





Iran International añade que algunos heridos recibieron disparos en la cabeza mientras estaban hospitalizados y bajo atención médica. “ Es evidente que si estas personas hubieran resultado mortalmente heridas en la cabeza en la calle, no habría habido motivo para hospitalizarlas ni siquiera para iniciar tratamiento. “, especifica.





Una cifra cercana a la mencionada por dos altos funcionarios del Ministerio de Salud iraní al Times, que también mencionaron una estimación de cerca de 30.000 muertes sólo en estos dos días, al inicio del corte de la red.