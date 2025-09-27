Para Charlie Kirk, un homenaje a los acentos bíblicos en un estadio lleno de gente

Video

Donald Trump elogió a un “mártir de la libertad estadounidense”, y Pete Hegseth, Secretario de Defensa estadounidense, mencionó un “guerrero para Cristo”, durante el homenaje gigante a Charlie Kirk, el domingo en un estadio de Arizona.





Donald Trump elogió la memoria del influencer ultra conservador asesinado a Charlie Kirk el domingo, “Un gigante de su generación”durante una ceremonia con acentos bíblicos en un estadio arquical en Arizona. Durante esta gran masa de más de cinco horas en el Stade Farm Stadium, cerca de Phoenix, frente a alrededor de 64,000 personas, Donald Trump mencionó un “Mártir de la libertad americana”y Pete Hegseth, Secretario de Defensa de los Estados Unidos, un “Guerrero para Cristo”. Erika Kirk, quien toma la antorcha de su esposo al jefe de su organización juvenil Turning Point USA, dijo ” perdonar “ a su asesino. Hablando para ver en nuestro video en la parte superior del artículo.





“Hace menos de dos semanas, nuestro país estaba arrancado de una de las mentes más grandes de nuestro tiempo, un gigante de su generación y, sobre todo, un esposo, un padre, un hijo, un cristiano y un patriota devoto”Donald Trump dijo.





“La violencia viene en gran medida de la izquierda”se lanzó a la multitud, vestido con los colores de la bandera americana, muchas con gorras de mágico (“Haz que América sea genial de nuevo”, Devuelve su tamaño a América), camisetas “Libertad” (libertad) o “Charlie”.









“Charlie fue asesinado por expresar las ideas en las que casi todos creen en este recinto y en la mayor parte del país. Pero el asesino falló en su misión porque el mensaje de Charlie no fue sofocado, es más grande y fuerte que nunca”Agregó Donald Trump.





“Lo perdono porque eso es lo que hizo Cristo”





“Este hombre, este joven, lo perdono”dijo Erika Kirk sobre el asesino de su esposo, la voz estrangulada por sollozos, elevando la emoción y los aplausos de la audiencia. “Lo perdono porque eso es lo que hizo Cristo y lo que Charlie habría hecho. La respuesta al odio no es odio”explicó.





“El asesino malvado que nos llevó a Charlie a esperar que tengamos un funeral hoy y, en cambio, tuvimos un renacimiento en la celebración de Charlie Kirk y Jesucristo”dijo el vicepresidente JD Vance, del cual estaba muy cerca.









Charlie Kirk, de 31 años, fue asesinado el 10 de septiembre de una bala en el cuello, mientras organizaba un debate en un campus universitario en Utah, en el oeste del país, un drama que reavivó las profundas fracturas políticas estadounidenses.





La ceremonia también fue la ocasión para la reunión pública entre Donald Trump y Elon Musk, quienes discutieron de una manera visiblemente amigable y se dieron la mano, más de tres meses después de su espectacular descanso.





“Todos somos Charlie Kirk”





Charlie Kirk usó a sus millones de suscriptores en las redes sociales y sus intervenciones en las universidades para defender a Donald Trump y difundir sus ideas nacionalistas, cristianas y tradicionalistas con la juventud.









Su presunto asesino, Tyler Robinson, de 22 años, explicó su acto con sus familiares por el ” odiar “ Por el contrario, transmitido por Charlie Kirk, revelaron las autoridades de Utah, quienes solicitaron la pena de muerte en su contra.





“Charlie me dio el coraje de defender en el campus lo que pienso”explica Jeremy Schlotman en el sitio, un estudiante de biología de 21 años, citando en particular su oposición a la participación de las personas transgénero en las competiciones deportivas.





“El asesino acaba de crear una generación de New Charlie. Todos somos Charlie Kirk ahora”asegura a este joven católico que se unió a Turning Point USA justo después del asesinato de su fundador.





Monica Mirelez, una texana de 44 años que dirigió una docena de horas para estar allí, dijo Charlie Kirk “Como un mártir para Cristo”.









Esta enfermera de origen mexicano dice que se adhieren “100 %” a su discurso antiaborto y contra la inmigración ilegal.





La Casa Blanca expresó esta semana su intención de reprimir lo que ella describe como “Terrorismo interno” a la izquierda después del asesinato de Charlie Kirk.





Donald Trump luego anunció para clasificar como organización “Terrorista” El movimiento “anti -FED”, que reúne a grupos de extrema izquierda que afirman ser anti -fascismo, sin explicar las consecuencias legales de esta decisión.