“El mundo del deporte habla sobre el genocidio actual en Gaza”





El 8 de mayo de 2024, el Comité Olímpico Palestino solicitó la exclusión de Israel de las competiciones olímpicas de los Juegos de París 2024, de la misma manera que Rusia. La respuesta proporcionada por el Comité Olímpico Internacional (CIO) fue final: “ No hay duda de considerar las sanciones. »» Del mismo modo, el 22 de mayo de 2024, el presidente del Comité Internacional Paralímpico (IPC) declaró que había ” No hay razones para sancionar a Israel ». Sin embargo, Gaza había sido bombardeada durante 152 días, y la Agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA) ya indicó que más niños habían sido asesinados en la Franja de Gaza en cuatro meses de guerra con Israel, que en cuatro años de conflictos en todo el mundo. Esta decisión contrasta con la de 2023: el IPC había impuesto a los atletas rusos y bielorrusos a competir bajo un banner neutral, alineando la posición del COI. El 28 de febrero de 2022, la Junta Ejecutiva del COI incluso recomendó desterrar a los atletas rusos y los bielorrusos de las competiciones deportivas, 4 días después de la invasión rusa en Ucrania.





Esta diferencia en el tratamiento llega a la represión de quienes lo denuncian. Por ejemplo, Amine Messal ingresó al perímetro de seguridad del Tour de Francia, 3ᵉ 3ᵉ La competencia más observada en el mundo, para correr unos pocos metros llevando una camiseta en la inscripción ” Israel fuera de la gira ». Debido a que la presencia del equipo de tecnología principal de Israel, cuyo principal financiero, Sylvan Adams, apoya públicamente la colonización israelí, es difícil de entender y aceptable desde 2022, la Federación Internacional de Ciclismo (UCI) había pronunciado inmediatamente la exclusión de los equipos rusos y de Gazprom/Ruselo, siguiendo la recomendación del IOC. Durante 13 segundos de las carreras del Pacífico, la amina Messal fue golpeada en la cara, esposada, enviada a custodia policial y ahora corre el riesgo de dos años de prisión y multa de € 20,000. Su caso no está aislado y es parte de una atmósfera de silenciamiento y criminalización de todas las personas que se expresan sobre la situación dramática en Gaza. Esto ilustra a partir de toda la inconsistencia del IPC, el IPC, las federaciones deportivas y los organizadores de eventos deportivos, que prefieren responder por represión en lugar de reaccionar a las llamadas que se les lanzan.











Amine Messal ingresó al perímetro de seguridad del Tour de Francia. Captura de pantalla





La posición de las organizaciones deportivas es aún más lamentable, ya que está en total contradicción con la Carta Olímpica del CIO, que declara el Olimpismo como un principio fundamental dirigido “al” Responsabilidad social y respeto por los derechos humanos reconocidos a nivel internacional y principios éticos universales fundamentales »(Principio 1). En esta misma carta, el COI declara tener la misión ” Cooperar con organizaciones y autoridades públicas competentes con el propósito de poner deporte al servicio de la humanidad y así promover la paz (Artículo 4). Del mismo modo, el Código de Ética del Comité Internacional Paralímpico requiere en su preámbulo ” Aceptación de valores fundamentales que son honestidad, derechos humanos, equidad, justicia, no discriminación e integridad personal ».





Enfrentados con esta situación, nosotros, deportistas y deportistas de alto nivel, actores en el mundo del deporte, llamamos a todas las instituciones y estructuras deportivas, clubes, federaciones y comités nacionales, organizadores de eventos como el Tour de Francia, pasando por los ministros de deportes, a CIO e IPC, para salir de silencio e inacción que incluyen el mundo del deporte en un doble estándar de indignidad injustificable. La simplicidad de nuestra posición se debe a una oración: lo que no se acepta para Rusia no puede ser para Israel, ni para ninguna otra nación que involucre la dignidad humana.









En 1975, el presidente del COI declaró ” No hay duda de que las competiciones deportivas, y en particular los Juegos Olímpicos, reflejan la realidad del mundo y constituyen un microcosmos de las relaciones internacionales. ». Lugar de reclamo para los derechos civiles estadounidenses en 1968, un espacio penetrado ilegalmente por aquellos que obtuvieron el derecho de ser maratonios como hombres en 1967, un lugar de activismo paralímpico contra el apartheid en Sudáfrica en la década de 1970, las competiciones deportivas están históricamente llenas de ejemplos de desobediencia civil a veces apenas reprimida ayer. Estas acciones hacen eco de las muchas voces que se elevan en el mundo del deporte, como Lewis Hamilton (piloto británico de la Fórmula 1), Gautf de Coco (tenis americana), Ons Jabeur (tenis de tunecina), Mohamed Salah (futbolista egipcia) o Anissa Meksen (boxer francesa).





La situación en Gaza es terrible, más de 50,000 niños han sido asesinados o heridos y hoy en día es más de 71,000 puede morir de desnutrición aguda (UNICEF). Mientras que 1.400 Gazaouis han sido asesinados por ir a una distribución de alimentos, que los empleados de la ONU tienen hambre en Gaza (ONU), y que una comisión de investigación de la ONU acusa a Israel “Hechos genocidas”nada justifica la inacción y el silencio. Llevando nuestro apoyo total a la amina Messal, así como a todas las personas que hablan pacíficamente a favor de implementar acciones políticas, económicas y humanitarias concretas de su país, unimos nuestros votos para exigir a nuestras autoridades e instituciones deportivas a tomar medidas fuertes, equitativas y rápidas para detener la masacre y aplicar el espíritu de las características olímpicas y paralímicas que jugamos.









Primeros firmantes (Lista completa aquí)





Arnaud Assoumani. Atletismo (salto largo), campeón paralímpico (2008), dos veces campeón mundial (2006, 2011), cinco veces paralímpico (2004, 2008, 2012, 2016, 2021) y cuatro veces medallistas.

Marion Haerty. Snowboard (Freeride), Four Times World Champion (2017,2019,2020,2021)

Eric Cantona. (Fútbol, ​​ex internacional)

Gabriella papadakis. Patinaje artístico, Campeón Olímpico (2022), Five Times World Champion (2015, 2016, 2018, 2019, 2022), Seven Times French Champion (2015-2022)

Xavier Thévenard. Trail, triple ganador del Ultra Trail du Mont-Blanc (2013, 2015, 2018)

Marlène Deville. Canoe-Kayak (Freestyle), triple campeón europeo (2010, 2012, 2014), Vice World Champion (2019) y Catorce Times French (desde 2008)

Yohann Diniz. Atletismo (50 km Marche), World Record Holder, World Champion (2017), Three Times European Champion (2014, 2010, 2006)

Marie Patouillet. Ciclismo (pista y carretera), campeón paralímpico (2024), tres veces campeón mundial (2024, 2024, 2022)

Sofiane Miloso. Judo, campeón europeo (2010), 5to en los Juegos Olímpicos (2012)

Jeanne Lehair. Triatlón, Campeón Europeo 2023, Ganador Paso WTCS Yokohama 2025, Olímpico (2024)

Vincent Bouillard. Ultra Trail, ganador del Ultra Trail du Mont-Blanc (2024)

Estelle Rizzolio. Snowboard, Vice World Champion 2024, Top 10 Freeride World Tour

Bakary meyté. Rugby, selección internacional en el equipo de Ivory Coast

Anne Tran. Bádminton, campeón europeo (2024), olímpico (2024) y doble campeón de Francia (2023, 2024)

Seb Berthe. Escalada, escalador profesional

Sylvie Eberena. Halerofilia, campeón francés (2024)

Céline Machado. FSGT co -silla

Adil el Ouadehe. Director Técnico Nacional de Ufolep

François Quirón. Entrenador de insep, entrenador del equipo de atletismo nacional suizo

Haifa tlili. Sociólogo deportivo