Gobierno, reforma de pensiones, impuestos de Zucman … Lecornu deja silencio y presenta sus orientaciones presupuestarias

Publicado el 26 de septiembre de 2025 a las 5.55 p.m.

Actualizado el 26 de septiembre de 2025 a las 9:11 p.m. Lectura: 3 min.







Finalmente sale de su silencio. Diecisiete días después de su nombramiento como primer ministro, mientras que su gobierno aún no está designado, Sébastien Lecornu ha presentado sus planes en una larga entrevista con el “Parisino”. Zucman, impuestos del ISF, reforma de pensiones e incluso la convicción de Nicolas Sarkozy … Barda los muchos temas del momento y dibuja las primeras medidas de su próximo presupuesto.





• Un gobierno antes del 1 de octubre ᵉʳ





“El gobierno será nombrado antes del inicio del trabajo parlamentarioanunció el primer ministro, que acaba de romper el récord de lentitud para elegir a sus ministros. Me gustaría seguir trabajando en el proyecto presupuestario. Los ministros que quieran regresar al gobierno tendrán que ponerlo. »» En la composición, parecía excluir cualquier deseo de “Desbloqueo” personalidades del Partido Socialista (PS) porque los futuros ministros tendrán que “Comparta las orientaciones principales de la base común”.









Creyendo que “Este momento fue el más parlamentario en la República Vᵉ”ya advirtió a sus futuros ministros que “Tendrá que saber cómo negociar y regresar a la obra parlamentaria de anteriormente, es decir, el diálogo y buscar compromisos en sesión hasta tarde en la noche”. Y decreto: “En una democracia parlamentaria, el gobierno está bajo el control e incluso la tutela del Parlamento”.





• Sin presupuesto “austeridad y regresión social”





“Hay fuertes expectativas sociales en nuestro país, por lo tanto, está fuera de discusión preparar un presupuesto de austeridad y regresión social”dijo Sébastien Lecornu, y agregó que él “Hojas una hoja blanca comienza” Tener en cuenta sus consultas con la Unión y las Fuerzas Políticas.





“Presentaré un proyecto robusto de alrededor del 4.7 % (déficit, nota del editor) »»en lugar del 4.6 % según lo dispuesto en su predecesor François Bayrou, agregó el primer ministro, “Dado el hecho de que decidí no imponer a los franceses para renunciar a dos vacaciones sin ser remunerados. Es totalmente compatible con el objetivo del 3 % en 2029”que permanece sin cambios.









Planea en este borrador del presupuesto para reducir el “Estilo de vida” estado “¿Quién debe dar un ejemplo”a “Mejor control del gasto social y las autoridades locales”así como un “Proyecto de ley ambicioso por la lucha contra el fraude social y fiscal” que se presentará al Consejo de Ministros al mismo tiempo que los proyectos presupuestarios.





• No hay suspensión de la reforma de pensiones





Fue una de las principales solicitudes de la PS y el Inter -Union. Sébastien Lecornu habló en contra de la suspensión de la reforma de pensiones de Elisabeth Borne, una opción que “No resolvería ninguno de los problemas” ¿Cuál es la situación de las mujeres y el trabajo duro para él?









El nuevo primer ministro considera, sin embargo, que el “Reforma transmitida” no es “Terminado” Pero cree que “Nadie quiere un nuevo cónclave sobre pensiones”. Matignon inquilino también dice que quiere“Golpear como una prioridad con los socios sociales” a ” abuso “ en “Rupturas convencionales” y especifica querer “Confiar en el diálogo social”.





• No hay impuestos sobre Zucman o ISF





Sébastien Lecornu desestimó una declaración del impuesto sobre la riqueza (ISF) y dice que no “No creas” que el impuesto de Zucman sobre la alta herencia es “La respuesta correcta”porque no lo hace “No quiere” aumentar “A nivel mundial”. “Tenemos los gravámenes obligatorios más importantes en la OCDE. ¿Deberíamos aumentar aún más los impuestos? No lo quiero”dijo.









En este caso, no“No prevé” para regresar al ISF, que se había eliminado en 2017 y “No creas” que el impuesto de Zucman sobre la alta herencia es el “Buena respuesta”porque ella va “Patrimonio profesional fiscal” y que “Necesitamos capital francés para defender nuestra soberanía económica”. “Por lo tanto, haré una propuesta de presupuesto en la que aumentarán ciertos impuestos, pero otros disminuirán”dijo.





• TENSO MANO A LA PS, “Nadie estará solo”





Consciente de que el presupuesto final, si se va a votar en el parlamento, no será idéntico a lo que presentará, Sébastien Lecornu aseguró que él “Se vincula de todos los parlamentarios, y en particular los del Partido Socialista, un partido que dio dos presidentes a Francia”. Mientras que el PS advirtió que el primer ministro tendrá que “Haz violencia” Para satisfacerlos: “Es un momento de responsabilidad entre las partes del gobierno porque nadie estará solo”.





Cuando se le preguntó sobre posibles negociaciones con el Rally National (RN) y la Rebeliente Francia, solo declaró que “Todos los diputados son titulares de la soberanía nacional”. También negó la información de contexto según la cual habría un plan con el RN con respecto a la programación de energía de varios años.





• Sus “amistades” para Sarkozy y su familia





El primer ministro expresó su “Amistad para el hombre y su familia” Después de la condena de Nicolas Sarkozy a cinco años de prisión con efecto inmediato. “No olvido lo que hizo y dio por nuestro país”dijo. Antes de unirse a Emmanuel Macron en 2017, fue miembro de la familia política del ex presidente de la República.





Cuando se le preguntó sobre la ejecución provisional, sinónimo de la aplicación de la sentencia, incluso en caso de apelación, se negó a comentar sobre una decisión judicial. “Pero si una ley plantea un debate, depende del Parlamento apoderarse de ella”barrió. En junio, el diputado Eric Ciotti había propuesto (en vano) un texto destinado a suprimir la ejecución provisional, aplicada a Marine Le Pen en su condena en particular por la inelegibilidad en el archivo de asistentes parlamentarios europeos del partido frontista.



