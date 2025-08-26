Para Bayrou, los diputados tienen “13 días” para elegir entre “caos” o “responsabilidad”

Publicado el 26 de agosto de 2025 a las 4.30 p.m. Lectura: 1 min.







Los diputados llevaron a votar sobre la confianza en el gobierno el 8 de septiembre, tienen “Trece días” Para “Decir si se colocan del lado del caos o del lado de la responsabilidad”dijo el primer ministro François Bayrou el martes 26 de agosto en una intervención en la Universidad de Verano CFDT.









Un poco más tarde, antes de los periodistas, parecía pensar que la decisión de las oposiciones de no darle confianza no era irreversible y los llamó a pensar. En la dirección del Partido Socialista, en particular, lanzó: “No le pido a nadie que se negara a sí mismo, pero podemos pensar. Tenemos derecho a cuestionar los reflejos espontáneos que podemos tener”.





En palabras reportadas anteriormente por “L’Express”, François Bayrou también aseguró “Que pelearía como un perro” Mientras que la izquierda y el RN ya han anunciado que no le darían esta confianza, condenándolo a una caída casi segura.





“Esfuerzo específico”





François Bayrou había anunciado el lunes que participaría en la responsabilidad de su gobierno ante la Asamblea sobre una declaración de política general que establece un diagnóstico de gravedad de la deuda de Francia.





Y si la asamblea le permitiera continuar su tarea, lanzaría discusiones sobre los detalles de las medidas para el presupuesto 2026, algunas de sus propuestas presentadas en julio fueron rechazadas masivamente, en particular la abolición de dos vacaciones.









Frente al CFDT y en particular a la izquierda, reafirmó que el mayor ingreso y “Aquellos que optimizan sus impuestos” se le pediría un “Esfuerzo específico” Para el presupuesto 2026, también prometen abordar ciertos nichos de impuestos.





También se aseguró de que quería rehacer “Confianza total y completa en los socios sociales al confiarles la gestión de los pilares principales del sistema de protección social”. Con la obligación de mantener su equilibrio financiero. “No estoy aquí para asegurar mi seguridad. No estoy aquí para durar. Por el contrario, estoy allí para cuidar lo esencial”dijo, repitiendo que la lucha contra la sobredebda era, según él, un “Emergencia nacional”.