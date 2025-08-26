En una entrevista reciente hecha pública por el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos, Ghislaine Maxwell vuela con la ayuda de Donald Trump





Mientras que muchos estados han exigido durante meses la publicación del archivo de casos de Epstein (los “archivos de Epstein”, en VO), el Ministerio de Justicia de los Estados Unidos hizo público, este viernes, el contenido de una entrevista reciente con Todd Blanche, número dos del Ministerio de Justicia y ex abogado personal de Donald Trump, con Ghislaine Maxwell, el supuesto de la delincuente sexual Jeffrey Epstein. Dentro, ella dice tener ” Nunca “ Observado de la actitud inapropiada de Donald Trump con quienes lo rodean.





Después de haber prometido a sus partidarios para sus partidarios durante meses en este caso, Donald Trump ha regresado del palo desde que su gobierno anunció a principios de julio que había descubierto cualquier elemento nuevo que justificaría la difusión de documentos adicionales. En este contexto, la publicación de esta entrevista puede aparecer como un medio para extinguir la controversia en torno al asunto de Epstein, que enciende a los Estados Unidos incluso en su base electoral, o incluso para blanquear la reputación del presidente estadounidense.









Según la transcripción publicada el viernes, Ghislaine Maxwell dice que Donald Trump siempre había sido “Muy cordial y muy amable” Consigo. “Y solo quiero decir que admiro su extraordinaria hazaña de haberse convertido en presidente ahora. Y me gusta, siempre me gustó”dijo. Pero, sobre todo, cuando Todd Blanche le pregunta si ya ha escuchado “El Sr. Epstein o cualquier otra persona dicen que el presidente Trump tenía actos inapropiados con masajistas o cualquier otra persona” De su séquito, Ghislaine Maxwell responde: “Absolutamente nunca, en ningún contexto”.





Ghislaine Maxwell también dice que Jeffrey Epstein no guardó “Lista de clientes”y no estar al tanto de ningún chantaje con respecto a las personalidades importantes. “Con la excepción de los nombres de las víctimas, cada palabra está incluida. No se eliminó nada. Nada estaba oculto”, aseguró el Ministerio de Justicia principal en X Todd Blanche, quien realizó la entrevista con ella.









Una semana después de dar esta entrevista a principios de agosto, el antiguo mundial de 63 años fue transferido a una prisión de Texas al régimen de seguridad menos estricto. La prisión de Bryan está clasificada como una “prisión de seguridad mínima”, mientras que la que fue detenida en Tallahassee era una “prisión de baja seguridad”. Un funcionario del Partido Demócrata, Tim Hogan, luego acusó ” Trump y su administración, mientras intentan inventar los crímenes atroces del archivo de Epstein, para otorgar favores a Ghislaine Maxwell, sentenciados a la explotación sexual ».





Carta de Salace atribuida a Donald Trump, por el “Wall Street Journal”





En esta entrevista, Ghislaine Maxwell también dice que no cree que Jeffrey Epstein se suicidó, sin querer especular sobre la identidad de la persona responsable de la muerte de su cómplice y ex compañero. Su muerte alimentó innumerables teorías de conspiración, según las cuales fue asesinado para evitar revelaciones vergonzosas sobre las principales personalidades.





James Comer, un influyente republicano electo en el Congreso, también anunció al mismo tiempo que el Ministerio de Justicia había proporcionado “Miles de páginas de documentos relacionados con Epstein” a una comisión de la Cámara de Representantes que los habían requerido. Sin embargo, el funcionario electo no reveló el contenido de estos documentos.





Por su parte, el presidente estadounidense se ha multiplicado desde las iniciativas para tratar de extinguir la controversia en torno al asunto de Epstein, que enciende a los Estados Unidos incluso en su base electoral. Su gobierno está acusado de carecer de transparencia en el archivo de este financiero encontrado muerto en prisión en Nueva York en 2019 antes de su juicio por delitos sexuales.





Cuando se le preguntó el mes pasado sobre la posibilidad de otorgar un perdón presidencial o un cambio de sentencia a Ghislaine Maxwell, Donald Trump había asegurado “no haberlo pensado” y que el momento no había venido a hablar de ello. El cómplice de Jeffrey Epstein había sido sentenciado en 2022 a 20 años de prisión por reclutar entre 1994 y 2004 niñas menores para que Jeffrey Epstein las explotara sexualmente.





Figura como Jeffrey Epstein del Jet Jet New York del set de 1990-2000, Donald Trump estaba cerca del financiero hasta mediados de la década de 2000. El “Wall Street Journal” había informado notablemente en julio pasado la existencia de una carta salaz que habría sido escrita por Donald Trump en 2003, con motivo del 50 aniversario de su amigo Jeffrey Epstein.









La Comisión de Investigación Parlamentaria que exigió que el Gobierno los documentos del archivo de Epstein también cuestionara a Ghislaine Maxwell el 11 de agosto, pero su audiencia fue pospuesta de Die Sine.





El ex presidente demócrata Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton también fueron convocados por esta misma comisión para responder por sus vínculos con Jeffrey Epstein, durante las audiencias programadas en octubre, sin estar seguros de que cumplen con esta citación.





Durante la entrevista con Todd Blanche, Ghislaine Maxwell dijo que no conocía masajes recibidos por Bill Clinton a bordo del avión de Jeffrey Epstein, mientras que James Comer, el republicano electo, acusó al ex presidente de haber sido masajeado en este avión privado por una de las víctimas de la supuesta red de tráfico sexual.