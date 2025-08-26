Muerte del streamer Jean Pormanove: la oficina del fiscal de París abre una investigación sobre la plataforma Kick

Publicado el 26 de agosto de 2025 a las 2:06 p.m.

Actualizado el 26 de agosto de 2025 a las 5:06 p.m. Lectura: 1 min.







El fiscal de París anunció, el martes 26 de agosto, la apertura de una investigación sobre las prácticas de la plataforma de transmisión de patadas, además de la ya realizada por la Oficina del Fiscal de Nice para aclarar las circunstancias de la muerte en vivo del videógrafo de Jean Pormanove.









Esta nueva investigación se abrió “Del jefe de la plataforma en línea organizada pandilla organizada”para determinar en particular si se transmite la patada “Conocimiento de causas” del “Daño voluntario a la integridad de la persona”anunció al fiscal de París, Laure Beccuau, en un comunicado de prensa. Los investigadores también buscarán determinar si la plataforma australiana respeta las regulaciones europeas sobre servicios digitales. Los funcionarios incurren en una sentencia de diez años de prisión y 1 millón de euros multa.





Por su parte, el ministro delegado a Digital, Clara Chappaz, anunció su intención de atacar en la corte por “Saft” La plataforma australiana. “La patada no hizo todo lo posible para poder poner fin a la difusión del contenido que era peligroso”justificó al ministro, después de una reunión convocada a Bercy con los servicios de varios ministerios (justicia, interior, economía) y dos autoridades independientes, acusando a Kick por haber violado la ley por confianza en la economía digital de 2004.





Humillaciones y violencia





Seguido por medio millón de suscriptores en Tiktok o Twitch, Raphaël Graven, de 46 años, conocido en línea bajo los pseudos “Jean Pormanove” o “JP”, murió el lunes 18 de agosto en Tales, un pequeño pueblo al norte de Niza. Seguido por casi 200,000 personas, el canal “Jeanpormanove” ha mostrado a Raphaël Graven durante meses para ser insultado, golpeando, disparando el cabello, amenazando o disparando sin protección con proyectiles de paintball. Contenido con guión, según los promotores de la cadena.









Cuestionado por la agencia de France-Presse en este caso, Kick respondió “No poder dar ninguna información debido a nuestra Política de privacidad”. En sus condiciones de uso, el sitio enfatiza que “Aunque la violencia puede ser contextual y tener consecuencias variables, prohibimos cualquier contenido que represente o alienta la violencia odiosa”. Kick es la plataforma competitiva del líder mundial Twitch y con reglas de moderación más relajadas.