Oposiciones, LR, agricultores, Medef, Maniferas: Sébastien Lecornu bajo disparos cruzados

Publicado el 14 de septiembre de 2025 a las 3:12 p.m.

Actualizado el 14 de septiembre de 2025 a las 3:27 p.m. Lectura: 3 min.







En sus primeros actos, el ex ministro de las fuerzas armadas Sébastien Lecornu anunció el sábado 13 de septiembre el abandono de la medida rechazada por los franceses de dos vacaciones. Pensó en la mano a la izquierda, fuera de LFI, y en apoyo de su cambio de método, anuncia el lanzamiento de una nueva reforma de descentralización, y más simbólicamente la abolición de las ventajas que benefician a los antiguos ministros.









Pero por razones a menudo contrarias, son las amenazas de bloqueos, en el campo político o social, o las advertencias que barrieron este domingo después de su habla en la prensa regional.





• Las líneas rojas de la PS …





El Partido Socialista, que será crucial para la supervivencia del gobierno y con quien el Primer Ministro desea iniciar una discusión “Moderno y Frank” En el presupuesto 2026, retiró sus líneas rojas.





“Si el Primer Ministro desea permanecer en el cargo, debe comprender que hay sed de cambio en el país. (…) La ruptura es suspender la reforma de las pensiones, es permitir el aumento de los salarios”recordó al diputado Philippe Brun en Franceinfo. Los socialistas solicitan la implementación en Francia del impuesto patrimonial más alto desarrollado por el economista Gabriel Zucman.









“Hay preguntas sobre justicia fiscal, distribución del esfuerzo y debe trabajar en ello sin ideología, estoy listo allí”dijo Sébastien Lecornu, antes de advertir: “Tenga cuidado, sin embargo, como herencia profesional, porque esto es lo que hace posible crear empleos”.





Una forma de evacuar el impuesto defendido por el PS que afirma que podría traer 20 mil millones de euros. Para los macronistas, es “No es una buena pista”reafirmó al presidente de la Asamblea Nacional Yaël Braun-Pivet en LCI.





•… y condiciones LR





El presidente de los republicanos (LR) Bruno Retailleau posó este domingo el ” límites “ de su entrenamiento para participar en el gobierno de Lecornu, incluida la lucha contra la inmigración y “Ayudantía” así como la negativa del impuesto de Zucman sobre la alta herencia reclamada por la izquierda.





“Establecí dos límites para que las condiciones se cumplan para que participemos en el gobierno: el primero es el mejor interés de la nación, de Francia y el otro, estas son nuestras convicciones”dijo el ministro del interior que renunció durante un rally militante en Drusnheim (Bas-Rhin).









“Si mañana se hiciera una política para satisfacer a la izquierda, si mañana tuviéramos que instituir el impuesto de Zucman (…) Con este impuesto, nuestras propias compañías podrían escapar, podríamos presenciar una reubicación. Por lo tanto, sin duda el diálogo, pero no desafiando los intereses superiores de nuestro país”dijo.





“Si mañana me dijeron” Pero Bruno, haz una razón, la izquierda francesa no quiere escuchar sobre el endurecimiento de la inmigración “, ¿qué debemos hacer, traicionarnos? Si mañana nos dijeron” debemos continuar la asistencia “(…),, ¿qué debemos hacer?»continuó Bruno Retailleau. “Si mañana se establezca en el gobierno este tipo de confusión, esta mezcla de derecha izquierda, con un límite que no estaría claro, ¿cuál sería el beneficiario? No es nosotros, serían las dos alas radicales”el Rally Nacional y la Rebeliosa Francia, aseguró.





• Amenaza de empleadores





Los empleadores, por su parte, subieron al nicho el sábado por la noche. El presidente de los médicos, Patrick Martin advirtió que el gobierno enfrentaría “Una gran movilización de empleadores” en forma de reuniones de miles de líderes empresariales si aumentaron los impuestos sobre las empresas.





Sébastien Lecornu cuenta con los socios sociales para encontrar ahorros adicionales mediante negociaciones y compensar el abandono de la medida durante las vacaciones, que era traer 4.200 millones de euros al presupuesto 2026. Su predecesor François Bayrou se puso de ahorro de 44 mil millones de euros en total, una cifra que podría revisarse a la baja en la negociación que ahora se abrirá.





Sin la mayoría en la Asamblea, el Primer Ministro tendrá que esperar que se mantenga la no censura de los socialistas o el Rally Nacional (RN). Pero claramente indicó que fue a la izquierda que él volvería primero.









En el lado de los ecologistas, la respuesta ya es negativa. Su chef marine de Tondelier dijo que no tenía la intención de negociar con un primer ministro que, dijo en RTL,. “No tiene nada que hacer allí” Porque ella considera que Emmanuel Macron debería haber designado una personalidad izquierdista.





Sin embargo, dentro de la coalición saliente, estamos buscando formas. Yaël Braun-Pivet pidió este domingo a un acuerdo en torno a una cifra de 35 a 36 mil millones de ahorros en el presupuesto 2026. El portavoz de los republicanos (LR) Agnès Evrens dijo en Francia 3 que la cifra de 44 mil millones “Se puede negociar”.





• Los sindicatos demuestran el 18 de septiembre, el FNSEA el 26





Los sindicatos para su lado están preparando sus movilizaciones el próximo jueves, lo que debería conducir a huelgas en varios sectores, y ser más masivos que el día de bloqueo del 10 de septiembre.









Y este domingo, fue el presidente de la FNSEA Arnaud Rousseau quien agregó la voz de los agricultores a las tensiones políticas y sociales del momento. “Un gran día de acción” Se llevará a cabo el 26 de septiembre, en torno a cuestiones de comercio internacional para productos agrícolas, anunció.