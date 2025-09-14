“Europa tiene que enfrentar los imperios sin convertirse en uno”





Europa está en este momento en su historia cuando debe enfrentar los imperios sin convertirse en uno. Este momento es quizás el que la ética es nuestra arma más preciosa si creemos, con Paul Valéry, que “La debilidad de la fuerza es creer en la fuerza”.





Si nuestra unión sigue siendo una promesa inacabada, hoy es uno de estos lugares en el mundo donde el poder y el estado de derecho públicos van de la mano, este lugar, especialmente, donde el carácter irreductible de la persona humana es mejor. Todo lo demás lo hace: una cierta idea de secularismo, el aliento de solidaridad, el gusto por la libertad.





Esta promesa creció en el doble movimiento de diversidad y unidad, la de nuestros respectivos apegos y el arte singular de la traducción. Ella creció con la herencia de un recuerdo trágico. El espíritu europeo no evitó el Shoah, sobrevivió, para siempre diferente. Ella es su propia geografía, el frágil bosquejo de cooperación para el bien común. Europa es un comienzo.





En el caos del mundo, hoy somos guardianes de una esperanza extraordinaria. Este tesoro que no nos pertenece es el universalismo. Una idea tan poderosa que tenemos que declararlo con humildad, inequívocamente con la ideología que justificó nuestro pasado colonial. Su parodia ha alimentado la esclavitud, su verdad es el antídoto.





El universalismo es una profesión de fe en la humanidad: la igual dignidad de todos los seres humanos proclamados en 1948 por aquellos que cruzaron la noche con honor y los amanecer de una conciencia ecológica, la de vivir en una casa común.









Frente al triunfo de la fuerza, el momento europeo es el de la negativa de la servidumbre. El momento ha llegado a ser un poder económico, militar y normativo, el de la afirmación de nuestra soberanía. El nuestro no puede estar solo. Nuestro objetivo político debe ser el de la soberanía unida. Solidaridad, en nuestro suelo como al final del mundo, de la protección de nuestros comunes ambientales y dignidad humana.





Seremos europeos, si tenemos razones para vivir y morir. El individualismo materialista no es uno. Es la visión compartida de lo que separa al humano del inhumano quien, en el sentido legal, “constituye” europeo. Este humanismo, del cual somos, en este momento de la historia, depositarios singulares, no es un concepto etéreo. Él encarna en una forma de hacer la guerra y la paz, producir y comerciar, crear y compartir.





Porque el poder es sobre todo consistencia. Nos guió esta última década, incluso en el cruce de las pruebas, en el propósito de un pacto ecológico y social. Esta trayectoria común ahora está dañada por el nacionalismo, el cebo de ganancia, la esclavitud del mercado: la suma de nuestras renuncias individuales y colectivas.









Para revivir nuestro coraje, a veces tenemos que despegar. Este kairos European evoca que donde los Estados Unidos de América estuvieran a la altura de la historia al combinar el riesgo de secesión por el llamado a la moral universal. Tenemos sed de la palabra de un Lincoln ante el Congreso en 1862 durante esta mecedora de la humanidad que fue la abolición de la esclavitud:





“Los dogmas del pasado pacífico ya no están a la altura del presente tormentoso. La oportunidad ofrece un montón de dificultades y debemos elevarnos a la ocasión. Así como nuestra posición es nueva, necesitamos nuevos pensamientos y nuevos actos; tenemos que deshacernos de nosotros mismos, y luego salvaremos al país. (…)

Decimos que somos para la unión. El mundo no olvidará que, mientras decimos eso, sabemos cómo salvar a la unión. El mundo sabe, sabemos, cómo salvarlo. Somos nosotros quienes, justo aquí, tenemos responsabilidad de poder y apoyo.

Al dar libertad al esclavo, le damos libertad al hombre libre y nos mostramos honorables tanto en lo que damos como en lo que guardamos.

Ahorraremos noblemente o perderemos miserablemente la última y más hermosa esperanza de la tierra.

Otros medios pueden tener éxito, no puede fallar.

La línea a seguir es clara, pacífica, generosa, justa. »»





Esta búsqueda de consistencia ética es la emergencia europea. Debe convertirse en la brújula del debate democrático. Es probable que solo haga eco, más allá de nuestras fronteras, con la profunda esperanza de las sociedades civiles que no consienten en el culto a la fuerza.