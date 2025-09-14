Municipal en Marsella: Martine Vassal, atacada por una investigación para malversación de fondos, formaliza su candidatura

Publicado el 14 de septiembre de 2025 a las 9:06 am Lectura: 3 min.







“Estamos listos para tomar esta ciudad en manos de esta izquierda” : Es por estas palabras que Martine Vassal formalizó el sábado 13 de septiembre, su candidatura para las elecciones municipales en Marsella bajo la bandera de la derecha y el centro. Y esto, a pesar de la investigación preliminar que la ha estado apuntando desde finales de agosto, en particular por malversación de fondos.









Segundo candidato para comenzar después del diputado del Rally National Franck Allisio, Martine Vassal está probando suerte después de su punta de derrota de 2020 y la inclinación a la izquierda de la segunda ciudad en Francia, después de 25 años de reinado del LR Jean-Claude Gaudin, ahora fallecido.





Pero esta vez, es diferente. En el momento, “Nos faltaba un fenómeno unificador” pero “Esta unión, hoy lo tenemos”dijo el que ya es presidente del Consejo Departamento de Bouches-Du-Rhône y la metrópolis de Aix-Marseille-Provence, al final de una generación de universidades de verano para Marsella.





Símbolo Si requería que esta unión funcionara durante más de un año por este colectivo administrado por Romain Simmarano, director de gabinete de Renaud Muselier: la presencia del ex secretario de estado y cerca de la pareja presidencial Sabrina Agresti-Roubache y el senador Les Républicains des Bouches-Du-Rhône Valérie Boyer. “Solo podemos ganar si agregamos”se había lanzado a la galería justo antes del renacimiento del presidente Renaud Muselier de la región Provence-Alpes-Côte d’Azur que prometió “Pese con todo tu peso” Para ganarlo en marzo de 2026.





Una “carrera loca hacia el RN”





Ya dibujando sus propuestas, este chef empresarial de 63 años hizo de la seguridad y la economía sus prioridades. En un discurso muy diestro, este ex-LR que ahora se presenta como varios derechos consideró que“Podemos estar unidos al orden, respetar la autoridad sin ser extrema derecha”.





Marsella será un punto caliente de las elecciones municipales en las que el alcalde que abandona Benoît Payan aún no ha anunciado sus intenciones, incluso si repite eso. “Para cambiar una ciudad, seis años, no es suficiente”. En el micrófono el sábado por la noche, todos se burlaron del “Alcalde desatado”. Una referencia al ambientalista Michèle Rubirola, portador de la bandera de la Unión izquierda, ambientalista y ciudadano de la Primavera Marsella, que había sido elegido en 2020 pero había arrojado la esponja seis meses después para “Razones de salud”pasando el relé al ex socialista Benoît Payan.









Y si Martine Vassal ha logrado federar, este no es el caso en esta etapa de los otros campamentos. Benoît Payan, si se va, ¿logrará rehacer a una unión al menos con los ambientalistas? En esta etapa, una alianza con la Francia rebelde parece excluida y el diputado de Marsella Sébastien Delogu también ha prometido “Una lista rebelde en Marsella”. Sébastien Barles, el vicemandante de un ecólogo, ha pedido nuevamente un sindicato el sábado que va a LFI para “Trayendo Vassal de Martine”denunciando “Su loca carrera hacia el RN”.





En el extremo derecho, Franck Allisio, también en el visor de la justicia, ya se ha declarado a sí mismo, con los tres diputados obtenidos con la Alianza RN-Ciotti (de siete) en Marsella para las últimas elecciones legislativas y su 30 % en las elecciones europeas. Pero no hay duda en esta etapa de una asociación con el senador ex-RN y el ex registro Stéphane Ravier, quien tiene una notoriedad local más importante que él.





Dos guijarros en su camino al ayuntamiento





Además de sus oponentes, Martine Vassal tiene al menos dos piedras en su camino al Ayuntamiento de Ville-Port. Primero, una encuesta preliminar en progreso, en particular por malversación de fondos e influye en el tráfico después de un informe de un ex funcionario dentro del departamento de Bouches-du-Rhône que dirige.





En una investigación el 21 de agosto, “Le TV BUS Canal de comunicación urbana” había revelado que el jefe de Bouches-Du-Rhône y la metrópoli de Aix-Marseille contratan a su socio como director de gabinete, pero también su práctica de clientelismo por subsidios y viajes, así como su costosa gestión.









“En esta campaña, nada nos ahorrará” Y “Ya somos víctimas de campañas de canales”Se burló del sábado por la noche. Luego, un representante de departamental electo de su mayoría, el cirujano Frédéric Collart, trabaja en una sociedad civil de candidatura.





Otro desconocido en Marsella, como en Lyon o París: un cambio en el sistema de votación desde la adopción de la reforma de la Ley de Marsella de París-Lyon, validada por el Consejo Constitucional, que valida en particular el establecimiento de dos urnas, una para elegir a los miembros del Consejo del Ayuntamiento Central y el otro para elegir a los Alcalones del Sector.