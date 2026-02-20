Once personas detenidas, entre ellas tres familiares de un diputado del LFI, fin de la detención policial este jueves... Lo que sabemos





La detención policial finaliza este jueves 19 de febrero para las once personas detenidas en el marco de la investigación sobre la muerte de Quentin Deranque, que deberían comenzar a ser presentadas ante un juez de Lyon al final del día para su posible acusación.









El joven activista nacionalista de 23 años fue golpeado el 12 de febrero por varios encapuchados, al margen de una conferencia de la eurodiputada del LFI Rima Hassan en Sciences-Po Lyon. Había venido para garantizar la seguridad de los activistas del colectivo identitario Némésis que se manifestaban contra la llegada del funcionario electo. Murió el sábado tras sufrir un grave traumatismo craneoencefálico.









Tras entrevistar a los testigos, mediante vídeos y llamadas telefónicas, los investigadores lograron identificar a once sospechosos (ocho hombres y tres mujeres) que fueron detenidos el martes por la tarde y el miércoles por la mañana en Ródano, Alto Loira, Drôme y Aisne.





Siete son sospechosos de haber desempeñado un papel directo en la violencia y están bajo custodia policial desde hace “homicidio doloso, violencia agravada” Y “conspiración para delinquir con miras a delinquir”. Los otros cuatro son para “provisión de medios para evitar la investigación”.









Algunos de los sospechosos arrestados son objeto de hojas S, emitidas por inteligencia interna para identificar a personas potencialmente peligrosas para la seguridad nacional.









Entre los sospechosos se encuentran tres personas cercanas a Raphaël Arnault: un antiguo becario del diputado del LFI y, sobre todo, dos asistentes parlamentarios, Jacques-Elie Favrot, y Robin C., conocido en el Palacio Borbón con el nombre de Robin Michel. La presidenta de la Asamblea, Yaël Braun-Pivet, anunció el día X que había suspendido el acceso de estas dos personas al hemiciclo.









Raphaël Arnault es el fundador del grupo ultraizquierdista La Jeune Garde, en el centro de las sospechas en la investigación sobre la muerte de Quentin Deranque y en proceso de disolución por acusaciones previas de violencia.





La portavoz del gobierno, Maud Bregeon, pidió el miércoles a LFI que“excluir” de su grupo de diputados. Por su parte, Manuel Bompard, coordinador de LFI, acusó al gobierno de mostrar una “Absoluto desprecio por la separación de poderes” y afirmó en X que el diputado rebelde no estaba “No me preocupa en absoluto la investigación actual”.

























Los padres de Quentin Deranque piden “tranquilo y comedido” Mientras el debate político se intensifica, afirmó su abogado a RTL el jueves.





“La familia denuncia cualquier forma de llamado a la violencia. Cualquier forma de violencia política” y llamadas “calma y moderación”declaró Fabien Rajon. No participarán en una marcha en homenaje a su hijo el sábado y “Espero que si la gente quiere sumarse a esta iniciativa, lo haga con calma, con moderación y sin expresión política”añadió el abogado.









Emanuel Macron “se preocupa por la situación” creado por la muerte del activista nacionalista Quentin Deranque y llama a evitar “todas las espirales de violencia”dijeron personas a su alrededor el jueves.





“El Presidente de la República está evidentemente preocupado por la situación, que sigue de cerca”especifica la misma fuente, mientras que el Jefe de Estado se encuentra desde el lunes por la noche en visita oficial a la India. “Debemos evitar cualquier ciclo de violencia”agregamos.



