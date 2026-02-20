¿Espejismo de paz o paz de fuerza?





Si bien podemos estar a horas o días de una intervención militar estadounidense e israelí en Irán, es esencial entender que este momento no surge de la nada, sino de décadas de estrategias desarrolladas en el Pentágono y dentro de la CIA. Lo que está sucediendo hoy no es una secuencia aislada, ni una simple reacción a los acontecimientos actuales. Es la culminación de una larga historia de anticipaciones de seguridad, doctrinas de contención, arquitecturas de alianzas y cálculos clandestinos moldeados en los círculos de poder estratégico estadounidense desde 1979..









Desde hace medio siglo, Oriente Medio vive al ritmo de una promesa constantemente anunciada y siempre aplazada: la de la paz. Desde las costas de Camp David hasta los jardines de la Casa Blanca, desde los Acuerdos de Oslo hasta los Acuerdos de Abraham, diplomáticos, presidentes y enviados especiales persiguieron lo que muchos consideraban el Santo Grial de la política internacional. Todos querían escribir su nombre en la historia. Todos, hasta ahora, se han topado con la misma realidad: la de un Oriente Medio donde la paz se esconde detrás de la ideología y la violencia. Como un espejismo.





Este espejismo no es sólo diplomático. Es intelectual. Se basa en una ilusión persistente según la cual la racionalidad estratégica, la negociación metódica y la promesa de prosperidad económica serían suficientes para desactivar conflictos cuya matriz es también identitaria, teológica y política. Al pensar el conflicto como un problema técnico, la Casa Blanca de Donald Trump ha subestimado la dimensión simbólica y existencial. De Henry Kissinger a Jimmy Carter, de Bill Clinton a Dennis Ross o Martin Indyk, las grandes figuras de la diplomacia estadounidense creyeron que era posible moldear el Levante desde Washington. Uno de ellos me confió un día, reflexionando sobre su contribución a las negociaciones entre Yasser Arafat, presidente de la Organización de Liberación de Palestina (OLP), e Yitzhak Rabin, primer ministro israelí: “Queríamos ver el mundo como queríamos que fuera, no como era. » Está todo ahí.









Porque, en la periferia de los procesos oficiales, se estaba desarrollando otro teatro. El islamismo radical, el sionismo mesiánico y el neoevangelicalismo estadounidense que ven el conflicto como una confrontación sagrada entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. De hecho, estos ideólogos comparten una convicción común. El conflicto no es una disputa territorial que se pueda resolver mediante un compromiso; se piensa a la luz del misticismo y la escatología de cada uno. Para los partidarios más extremistas, cualquier reconocimiento árabe-israelí se convierte en una traición, y cualquier concesión en un pecado.





Los asesinatos del presidente egipcio Anwar Sadat en 1981 y de Yitzhak Rabin en 1995 siguen siendo símbolos trágicos. Ambos fueron asesinados en nombre de “orden divino” por aquellos que consideraban la paz como una herejía. Desde entonces, ha surgido una constante: a cada avance diplomático importante le sigue una explosión violenta destinada a romper el impulso político.









Los Acuerdos de Oslo de 1993, los Acuerdos de Camp David con Egipto y luego los Acuerdos de Abraham generaron inmensas esperanzas. Sin embargo, en cada etapa, la violencia ha servido como recordatorio de que la paz choca con empresarios ideológicos capaces de inflamar a las sociedades desde adentro y deslegitimar el compromiso. El atentado del 7 de octubre de 2023 forma parte de esta larga secuencia. Llega en un momento en el que se estaba gestando un acercamiento estratégico entre Israel y Arabia Saudita, tras la normalización emprendida con varios Estados árabes. El objetivo no era sólo militar; fue político ya que Hamás quería interrumpir una dinámica regional y provocar una reacción en cadena.





Desde que comenzó la guerra de Gaza en el invierno de 2023, el mundo árabe se ha estructurado en bloques competitivos. Un bloque que apuesta por el reconocimiento de Israel y la cooperación económica. Un bloque de “resistencia”, articulado en torno a Irán y sus relevos regionales. Un bloque más ambiguo de negación diplomática. En este entorno fragmentado, la paz ya no es un horizonte compartido; se convierte en un instrumento estratégico entre otros para promover los intereses y las razones de Estado de cada una de sus capitales árabes.





El regreso de Donald Trump a la presidencia estadounidense en 2025 ha acentuado este cambio. Su diplomacia transaccional sustituye el diálogo político por inversión e infraestructura. La cuestión palestina se aborda desde el ángulo de la rentabilidad, como si la prosperidad pudiera reemplazar el reconocimiento nacional. La estandarización se convierte en una plataforma empresarial; la paz, un subproducto del crecimiento.









Pero, ¿podemos construir una estabilidad duradera sobre una base “paz a través de la prosperidad” ¿Cuándo la herida simbólica permanece abierta? ¿Puede la economía neutralizar la ideología? ¿O se corre el riesgo de añadir espejismo tras espejismo? Comprender el Oriente Medio contemporáneo requiere ampliar el enfoque. La diplomacia no es suficiente. Debemos integrar a los actores económicos, las redes transnacionales, la imaginación religiosa y las opiniones públicas moldeadas por la polarización. Como escribió Baruch Spinoza, no se trata ni de reírse de las pasiones humanas ni de maldecirlas, sino de comprenderlas. Rechazar el espejismo no es perder la esperanza. Significa aceptar que la paz será lenta, disputada, frágil pero siempre necesaria.





EXPRESO ORGÁNICO

Yasmina Asrarguisactualmente investigadora asociada en la Universidad de Princeton (Estados Unidos), trabajó en la oficina política del secretario general de la ONU, António Guterres, en 2020-2021 y estuvo a cargo de las relaciones públicas de la Unesco en 2023. Publica este jueves 19 de febrero “El espejismo de la paz. La verdadera historia de Israel y de los países árabes”, publicado por Passés/Composés.