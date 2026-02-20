Lo que sabemos sobre el hombre que disparó a los agentes de policía.





Un activista “muy activo” del Rally Nacional que tenía un “arsenal” en su apartamento. Un hombre de 78 años fue detenido el martes tras refugiarse en un edificio en Châteauroux (Indre) donde intercambió disparos con agentes de policía y les arrojó varias granadas militares.

















El hombre se llama Serge Laplanche, según el diario local “La Nouvelle République”. Es “un activista muy activo y conocido del Rally Nacional”según el alcalde de Châteauroux, Gil Avérous, describiéndolo como un “hombre tranquilo”. Según nuestros compañeros, el hombre es un habitual de los mítines locales del partido de extrema derecha y se presenta como un activista “histórico”.









El martes por la mañana, dos policías se presentaron en la puerta del septuagenario para detenerlo en un caso de daños cometidos contra un consultorio médico. Al no obtener respuesta, se quedaron a monitorear la escena y vieron al sospechoso sacando su basura. Cuando se acercaron para interrogarlo, el septuagenario se dio vuelta y sacó una pistola, abriendo fuego sin alcanzarlos.





Se inició entonces un intercambio de disparos con la policía, durante el cual el hombre se refugió en su apartamento situado en el tercer piso y continuó disparando a través de la ventana.





Luego lanza una granada defensiva inglesa de la Segunda Guerra Mundial hacia la policía situada en el fondo del edificio, que no funciona, y luego una segunda que explota sin causar víctimas. Lanzará una tercera granada que durará mucho tiempo, afirma David Marcat, precisando que este tipo de armas pueden proyectar fragmentos a una distancia de unos cien metros.









Luego se evacuó a los residentes del edificio y se estableció un perímetro de seguridad, mientras se desplegaban los agentes de policía de élite del Raid.





Fracasadas las negociaciones, atacaron, durante lo cual se produjeron nuevos intercambios de disparos con el loco, que arrojó una nueva granada en el rellano, sin que estallara.





Fue el perro Raid el que permitió inmovilizar al tirador atacándolo en la pierna, afirmó el fiscal de Châteauroux.









Al entrar al apartamento, la policía descubrió “un verdadero arsenal”con media docena de pistolas cargadas en varios lugares, una escopeta y un taller de fabricación de cartuchos.





En el sótano había una veintena de pistolas, todas cargadas, así como una ametralladora y varios miles de cartuchos; al menos 3.000 según Ici Centre-Val-de-Loire.





No se declaró ningún arma, según el fiscal, que habla de un “perfil muy preocupante que podría actuar en cualquier momento”.





El septuagenario fue condenado en 2017 por actos de violencia y amenazas de muerte pero “nada podría sugerir que este señor pudiera actuar de esta manera”señaló David Marcat.









Hay en esta etapa “sin connotación política o militante” En realidad, ni ningún contexto de radicalización, subrayó el fiscal, que abrió una investigación sobre tentativas de homicidio contra personas que ostentan poderes públicos, confiada a la policía judicial de Orleans.