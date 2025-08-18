Guerra en Ucrania | Zelensky en Washington: ¿Por qué el presidente finlandés estará con líderes europeos?





Su nombre y su rostro son desconocidos para el público en general, y sin embargo … en Washington este lunes 18 de agosto, habrá líderes estadounidenses, ucranianos, alemanes, franceses, británicos, italianos … y finlandeses. Entre Volodymyr Zelensky y Donald Trump, la presencia del presidente nórdico Alexander Stubb en discusiones sin precedentes sobre la resolución de la guerra en Ucrania podría parecer asombrosa: la economía finlandesa representa solo el 1.6 % del PIB europeo, su población es mucho más baja que la aglomeración de París y sus gastos militares son aproximadamente diez veces menos que la francia, la unión europea. El hecho es que Alexander Stubb, a la cabeza del país, estará presente este lunes con la delegación limitada en la capital estadounidense.





” Continuaremos nuestros esfuerzos conjuntos con Ucrania, nuestros colegas europeos y Estados Unidos (Lunes) en Washington ” Para ” continuar apoyando a Ucrania ”escribió el presidente finlandés Alexander Stubb en X el día antes de la reunión.





Pero, ¿por qué está presente Alexander Stubb? Lejos del peso económico, demográfico o militar de Finlandia, la razón de su llegada es que el futuro de la guerra en Ucrania representa un problema ” existencial Para el país, como él mismo declaró en enero de 2024, en comentarios reportados por el periódico británico “The Guardian”. Entonces, en la campaña para las elecciones presidenciales, el jefe de estado incluso había justificado su candidatura por la invasión rusa: ” No tenía la intención de volver a la política, y ciertamente no en la política nacional … pero el ataque de Putin contra Ucrania cambió la situación. »»





Una frontera muy larga con Rusia





Finlandia es de hecho un vecino muy cercano de Rusia, y el resultado de la guerra en Ucrania se refiere directamente a su seguridad interna. Unas pocas horas en automóvil son suficientes para llegar a la capital Helsinki en San Petersburgo y la frontera entre los dos países se extiende más de 1,300 km; Un área de contacto cerrada para intercambios desde diciembre de 2023 y se encerra para 2026 por una cerca de 3 metros de altura a lo largo de los 200 km más sensibles de la ruta.





Esta frontera es incluso la zona de contacto más larga entre Rusia y la OTAN, ya que Finlandia rompió su política de neutralidad hacia su vecino en el este y se unió a la Alianza Atlántica después de la invasión en Ucrania.









A lo largo de esta ruta, Rusia representa una amenaza para Finlandia. En mayo pasado, el diario estadounidense “The New York Times” había revelado, gracias a las imágenes satelitales, que la nueva infraestructura militar estaba precisamente en construcción a lo largo de la zona de contacto, prediciendo que sería un lugar de tensión en los próximos años. Finlandia mira ” muy cerca “Estos movimientos militares de Moscú y deben” Prepárate para lo peor Luego reaccionó a Sami Nurmi, jefe de la estrategia de las Fuerzas de Defensa Finlandesa.





Un pasatiempo común con Trump, golf





Alexander Stubb también podría ayudar a las discusiones en Washington. Su activo? Su pasión por el golf que comparte con Donald Trump. Un pasatiempo ya consumido: el dúo ganó el torneo masculino del Trump International Golf Club el 29 de marzo en Mar-a-Lago, Florida. La oportunidad para el presidente finlandés, de 57 años, de discutir ” problemas actuales de política exterior, especialmente Ucrania “, Como había escrito en su cuenta X, acompañado de una foto de los dos hombres, todas sonrisas en polos blancos.









El presidente finlandés fue descrito como ” puente entre Europa y Trump ” por el senador estadounidense Lindsey Graham en “The Wall Street Journal”. Alexander Stubb “Envía SMS, obtiene información sobre lo que está sucediendo y da consejos” En Donald Trump, el funcionario electo continuó en el día económico estadounidense diario.





Otro ejemplo: Volodymyr Zelensky incluso agradeció particularmente al presidente finlandés por ayudarlo “Construya un vínculo con el presidente estadounidense”. Las palabras pronunciadas en julio pasado, durante el 50ᵉ aniversario del acto final de Helsinki, símbolo del papel diplomático de Finlandia entre Oriente y Occidente. En 1975, los dos bloques habían firmado este acuerdo histórico en la capital nórdica para conducir a la creación de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) y garantizar la inviolabilidad de las fronteras. Mientras tanto, los ideales se burlaron por la invasión rusa en Ucrania.