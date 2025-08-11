Ola de calor: 12 departamentos en el suroeste en vigilancia roja, otros 41 en alerta de naranja para el lunes día

Por

Doce departamentos del suroeste, desde Charente-Maritime hasta Aude, estarán en una ola de calor el lunes desde medio día, anunció Météo France que proporciona temperaturas “Muy frecuentemente más alto” a 40 ° C.









A “Pico de calor de un nivel excepcional” se espera en el cuarto suroeste del país, mientras que la ola de calor “Progress North”dijo el instituto en su último boletín actualizado este domingo 10 de agosto.





Otros 41 departamentos ubicados principalmente en los dos tercios del sur del país, debajo de una línea desde Vendée hasta Doubs, fueron colocadas en alerta de naranja para este nuevo día de calor muy grande.





Hasta 36 ° C en Rennes





El mercurio debe subir hasta 41 ° C en Toulouse y Montélimar, 40 ° C en Burdeos y 39 ° C en Montpellier, 38 ° C en Lyon y 37 ° C en Bourges. En Brittany, salvó el episodio hasta ahora, será de hasta 36 ° C en Rennes, con tormentas eléctricas anunciadas.









La ola de calor actual desde el viernes, la segunda del verano en tocar a Francia, se extendió este domingo 10 de agosto a casi toda la mitad del país del sur del país, con 42 departamentos colocados en Orange Heat Wave por Météo France. Después de una primera ola de calor este año del 19 de junio al 4 de julio, es el 51ᵉ registrado en Francia desde 1947.





Durante la ola de calor anterior a fines de junio, dieciséis departamentos, principalmente en el centro del país y en Ile-de-France, habían sido clasificados como una ola de calor.