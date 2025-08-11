Insuficiente, peligroso ... ¿por qué se describen las gotas de los paquetes humanitarios?





Francia lideró el viernes 1 de agosto, una primera operación de liberación de 40 toneladas de Gaza el viernes 1 de agosto para tratar de luchar contra la hambruna que los habitantes enfrentaron después de 22 meses de guerra entre Israel y Hamas.





“Enfrentados con la emergencia absoluta, acabamos de llevar a cabo una operación para dejar alimentos en Gaza. Gracias a nuestros socios jordanos, emiriense y alemanes por su apoyo, así como a nuestros soldados por su compromiso”escribió el viernes por la noche en X Emmanuel Macron.





El jefe de estado también advirtió que estos paquetes caen “No son suficientes” En ordenando a Israel para abrir “Acceso humanitario completo para responder al riesgo de hambruna”.









Israel se suavizó muy parcialmente a fines de mayo un bloqueo total impuesto a principios de marzo en el enclave palestino, lo que condujo a una escasez muy grave de alimentos, drogas y otras necesidades básicas. Desde el lunes, los parcelas se han multiplicado por encima del Gazaoui sin litoral. Varios países occidentales, incluidos Francia, España y el Reino Unido, han decidido en los últimos días unirse a los países de Medio Oriente para enviar ayuda.









“No es suficiente para revertir el desastre humanitario”





Pero, aunque un salvamento para parte de la población, estas caídas de paquetes también son criticadas por asociaciones humanitarias. En primer lugar, porque no son suficientes para alimentar a la población hambrienta.





Estas parcelas lactadas “No será suficiente para revertir el desastre humanitario”, advirtió el marco integrado de la clasificación de seguridad alimentaria (IPC) en un informe publicado el martes donde señaló que “El peor escenario de hambre está en marcha en Gaza”.





“La acción inmediata y a gran escala es necesaria para poner fin a las hostilidades y permitir el acceso humanitario sin obstáculos”así, suplicó el consorcio. Y para advertir: “No actuar ahora conducirá a muertes masivas en una gran parte de la Franja de Gaza”.









Más de 62,000 toneladas de comida por mes





El jefe de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, también juzgó estos paquetes “Insuficiente e ineficaz”. “UnrWA tiene 6,000 camiones cargados con ayuda bloqueada fuera de Gaza, esperando que ingrese la luz verde”dijo el viernes en la red X, suplicando la ayuda transmitida por carretera en lugar de por caídas aéreas. Este último “Cuesta al menos 100 veces más caro que los camiones” OMS “Transporte el doble de ayuda que los aviones”señaló.





En los últimos días, entre 100 y 200 camiones de ayuda han podido ingresar a Gaza diariamente, según el Cogat (la organización que depende del Ministerio de Defensa Israelí), mientras que la ONU estima que tomaría al menos 500 por día. En su sitio web, UNICEF indica que sería necesario “Más de 62,000 toneladas de ayuda vital cada mes para satisfacer las necesidades esenciales de alimentos y ayuda nutricional del enclave”.









Pero más que insuficiente, la liberación de alimentos por aire también se considera peligrosa por las organizaciones humanitarias. Los accidentes pueden ocurrir si un paracaídas se abre mal o durante los disturbios una vez que el paquete llegó a tierra seca. “Hace dos días, recibimos 15 heridos en uno de nuestros hospitales después de un paquete de alimentosle dice a Amande Bazerolle, coordinador de emergencia para médicos sin fronteras (MSF) en Gaza, en Franceinfo. Como no había suficiente para todos, creó tensiones entre personas hambrientas y desesperadas que intentaban recuperarlos. »»





“Trampa mortal”





Peor aún, al ir a los centros de distribución, algunos conductos han sido atacados por el incendio israelí, alerta a la ONG Human Right Watch (HRW) que denuncia en un informe publicado el viernes “Crímenes de guerra”. La escasa ayuda humanitaria que ingresa al camino en el territorio asediado se coordina principalmente a través de la GHF (Fundación Humanitaria para Gaza), apoyada por Israel y los Estados Unidos. “Los incidentes que han hecho muchas víctimas han ocurrido casi a diario en los cuatro sitios de distribución de ayuda administrada” Por el GHF, recuerda HRW.









“Dentro de los sitios, la distribución de la ayuda en sí es un” respaldo “incontrolado que a menudo deja a las personas más vulnerables y débiles sin ninguna vida. Este sistema de “Trampa mortal” debe “Ser abandonado”insiste en HRW. Citando testigos, la organización explica que “Las fuerzas israelíes controlan el movimiento palestino hacia los sitios mediante el uso de balas reales”.













Según la ONU, al menos 1.373 palestinos han sido asesinados desde el 27 de mayo “Mientras buscaban comida”.