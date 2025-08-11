La guerra en Gaza “continuará sin respiro” si no se liberan los rehenes, advierte el ejército israelí

Publicado el 2 de agosto de 2025 a las 3:02 p.m. Lectura: 2 min.







Falta de liberación de rehenes israelíes en la tira de Gaza, el “La pelea continuará sin respiro”advirtió al jefe de personal del ejército israelí Eyal Zamir, durante una visita a sus tropas en el territorio palestino.













El jefe de gabinete “Hizo una visita de campo y una evaluación de la situación” El viernes en la Franja de Gaza, donde el ejército ha estado en guerra contra Hamas palestino durante casi 22 meses, según este comunicado de prensa. “La guerra continúa, y lo adaptaremos a la realidad cambiante de acuerdo con nuestros intereses”agregó, juzgando que “El éxito hecho nos ofrece flexibilidad operativa”.





Hambruna “generalizada” en la tira de Gaza









Las represalias de Israel dejaron al menos 60,332 muertos en Gaza, en su mayoría civiles, según datos del Ministerio de Salud de Hamas, considerado confiable por la ONU.





898 soldados israelíes también han sido asesinados desde que, según la evaluación oficial del Ejército.





La franja de Gaza, bajo el bloqueo israelí, ahora está amenazado con un “Hambruna generalizada”según la ONU, y totalmente dependiente de la ayuda humanitaria distribuida por camiones o caída del aire.









“La campaña actual de acusaciones falsas sobre la hambruna intencional es un intento deliberado, planificado y falso de acusar a Tsahal, un ejército moral, de crímenes de guerra”denunció al jefe de gabinete. “Los gerentes de los asesinatos y sufrimientos de los habitantes de la Franja de Gaza son Hamas”reafirmó. Esta visita a Gaza tiene lugar cuando el ejército israelí ha sido llevado durante varios días una redistribución de sus tropas en el territorio palestino.





“La guerra debe terminar”





La publicación, de la Jihad islámica, Hamas, de dos videos de rehenes en solo dos días despertó un gran revuelo en Israel y reavivó el debate sobre la necesidad de llegar lo más rápido posible a un acuerdo negociado entre el gobierno y Hamas para obtener la liberación de todos los rehenes. En estas imágenes de propaganda, los dos cautivos parecían muy debilitados y la pérdida de peso, en una puesta en escena destinada a hacer el paralelo con la situación humanitaria actual en Gaza.





“Los videos publicados en los últimos dos días se rompen y nos molestaron”Deploró a la madre de un rehén el sábado, Einav Zangauker. “Nuestros hijos viven un Holocausto (…)”comentó, pidiendo una manifestación este sábado en Tel Aviv, junto con otras familias de rehenes, simbólicamente “Detrás de una cerca de alambre de púas”.









El sábado por la mañana, había unos cientos de personas, algunas vestidas de negro y blandiendo las fotos de sus seres queridos, en este lugar de Tel Aviv, renombrado simbólicamente “Place des hatages” Y convertirse en el lugar de reunión para las familias de los secuestrados y los manifestantes que exigen el fin de las hostilidades.









Adam Hajaj, primo de Rom Braslavski, rehén organizado en el video de la transmisión de la Jihad Islámica el jueves, también estuvo presente: “Este video, no pude verlo más de una vez. Mis pesadillas han empeorado (…). Ya no podemos soportar esto, ni un minuto más, sin traerlo a casa”.