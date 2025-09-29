Elecciones legislativas en Moldavia: una elección de alta tensión

Publicado el 28 de septiembre de 2025 a las 10:17 a.m. Lectura: 2 min.







Es una elección de alta tensión que se abrió en Moldavia este domingo 28 de septiembre: los moldavos elegirán a sus diputados y decidirán el futuro de su país cerca de Ucrania en guerra, entre el enjuiciamiento en el camino de la Unión Europea o el acercamiento con Rusia.









La mayoría de las encuestas llevadas a cabo antes de la boleta gana la acción de acción y solidaridad (no), proeuropeo, en el poder desde 2021. Pero según los analistas, el resultado de las elecciones no es tan seguro. Y cada campamento acusa al otro de manipulación e intento de intimidación.





La votación se oscurece por el temor a comprar votos y trastornos, así como por un “Campaña de desinformación sin precedentes” Dirigido por Rusia, según la UE. Moscú negó estas acusaciones, mientras que la oposición moldava en gran parte pro-rusa acusó el paso de haber planeado fraude.





“Moldavia podría perderlo todo”





La presidenta proeuropea Maia Sandu, del PAS advirtió contra “La interferencia masiva de Rusia” Después de votar, diciendo que Moldavia era “En peligro”. “Si los moldavos no se movilizan lo suficiente y si la interferencia de Rusia tiene un impacto significativo en nuestras elecciones, entonces Moldavia podría perder todo, todo lo que ha ganado, lo que también podría representar un riesgo significativo para otros países como Ucrania”dijo a periodistas frente a una mesa de votación en Chisinau.





Maia Sandu había denunciado al comienzo de la semana el “Cientos de millones de euros” Vierta por Moscú para comprar voces, orquestar campañas de desinformación en línea y organizar la violencia.





Según Igor Botan, director del Centro de Reflexión Adeptos de Moldavo, Moldavia tiene “Nunca he visto tal nivel (de interferencia extranjera) en una campaña electoral” Desde su independencia proclamada en 1991.





Desde el 1 de agosto, la policía de Moldavan ha llevado a cabo más de 600 excavaciones en relación con los intentos de corrupción electoral o desestabilización, según el primer ministro de Moldavo, Dorin Réan. Docenas de personas han sido arrestadas.





La diáspora y las transdniacias examinadas





Alrededor de veinte partidos y candidatos independientes están corriendo por la boleta que debe proporcionar 101 asientos. “Todo se jugará en el último momento”considera Valeriu Pasha, del Grupo de Reflexión del Boldio Watchdog, que no excluye un ensamblaje fragmentado, sinónimo de inestabilidad.





La participación de la diáspora (300,000 moldavos que viven en el extranjero había votado en 2024) y la de la región separatista de Transdniestiestria, que se inclina a favor de Rusia, se observará particularmente.





En 2021, la participación nacional alcanzó el 52.3 %. El PAS había ganado con el 52.8 % de los votos contra el 27.2 % para el bloqueo de socialistas y comunistas (BESC).