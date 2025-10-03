“Una copia muy insuficiente” o incluso “alarmante”: Olivier Faure no convencido por su entrevista con Lecornu

Publicado el 3 de octubre de 2025 a las 2:21 p.m.

Actualizado el 3 de octubre de 2025







¿Una reunión perdida? El primer secretario del Partido Socialista (PS) Olivier Faure estimó este viernes 3 de octubre, después de una entrevista de dos horas con Sébastien Lecornu, que había presentado “Una copia muy insuficiente y, en muchos sentidos, alarmante” en el presupuesto 2026, pero le otorga “El beneficio de las próximas horas para pensar” Hasta su discurso de política general.





El plan propuesto por el Primer Ministro a la PS, con la esperanza de que este último no lo censure, “Marque todas las casillas al menos”dijo Olivier Faure al final de una entrevista de casi dos horas con Sébastien Lecornu, considerado por los socialistas como el de la última oportunidad para evitar la censura.





“Hemos entendido que en realidad había un deseo de mantener un nivel de impuestos equivalente a lo que era el del presupuesto de Bayrou”dijo, denunciando una copia “Muy injusto” y quien “Parece que se confunde con la copia de François Bayrou”









Olivier Faure solicitó que el Parlamento pudiera votar sobre todos los temas, incluida la controvertida reforma de pensiones, adoptada gracias a 49-3, a lo que el Primer Ministro anunció que renunciaría este viernes. “¿Está listo para eso, en diciembre, los diputados, los senadores tienen la posibilidad de votar por primera vez en una reforma que, precisamente, solo fue adoptada gracias a 49-3”preguntó al diputado antes de la entrada de la delegación socialista a Matignon.





Lecornu ofrece un “impuesto sobre el patrimonio financiero”, en lugar del impuesto de Zucman





Tienes que “Rupturas en el fondo”golpeó la salida. “Queremos que sean autorizados todos los debates, que no es la simple voluntad del gobierno, básicamente, elegir la única tierra en la que está listo para discutir”completó el diputado.





Para él, Sébastien Lecornu “Solo se rindió en 49-3”herramienta constitucional que le permite tener un texto adoptado sin voto. Esto significa, continuó, “Que en el momento en que estamos hablando, no podremos volver a la reforma de las pensiones, que el Primer Ministro no se ha comprometido con que este debate pueda tener lugar”.









El primer ministro por su parte dijo que propuso la creación de un “Impuesto sobre el patrimonio financiero”en lugar del impuesto de Zucman sobre la alta herencia defendida por la izquierda, que juzga “Peligroso” Para economía y empleo. “Ciertas optimizaciones fiscales de fortunas muy grandes no son defendibles”considera al primer ministro, según los que lo rodean.





Suficiente para convencer a la PS? “No queremos ser los engaños de un juego durante el cual el derecho, a veces combinado con el extremo derecho, haría una copia que sería más injusta que lo que teníamos con François Bayrou”Hammered Olivier Faure, pidiendo respuestas “Claro”. Sin eso, habrá “Censura” advirtió.





Los ecologistas y luego los comunistas ahora deben discutir con el jefe de gobierno.