Ofensiva contra Gaza-ville: la Cruz Roja advierte contra una evacuación “imposible”, Israel endurece el asiento

Publicado el 30 de agosto de 2025 a las 4:13 p.m. Lectura: 3 min.







La Cruz Roja advirtió este sábado 30 de agosto, contra una evacuación masiva de la población de Gaza-Ville, en el momento en que Israel está endureciendo el asiento de la aglomeración para una ofensiva anunciada como importante contra los Hamas palestinos.





“Es imposible que la evacuación masiva de la ciudad de Gaza pueda llevarse a cabo de manera segura y digna en las condiciones actuales”dijo el presidente del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), Mirjana Sproljaric. Tal proyecto es “No solo poco práctico, sino también incomprensible” Si Israel tiene la intención de respetar los principios del derecho humanitario internacional, dijo.









Miles de habitantes ya han huido de la ciudad, ubicada en el norte del territorio, donde casi un millón de personas viven de acuerdo con las estimaciones de la ONU. Después de casi 23 meses de una guerra que devastó la Franja de Gaza, la evacuación de Gaza-vil “Conduciría a un desplazamiento masivo de la población que ninguna área de la banda de Gaza podría absorber”advirtió Mirjana Spooljaric.





A pesar de las crecientes presiones, tanto en el extranjero como en Israel, para poner fin a la guerra, el gobierno del primer ministro Benyamin Netanyahu afirma querer continuar con la ofensiva en la Franja de Gaza y la orden se dio al ejército para preparar un asalto generalizado a Gaza-Ville. Para Benyamin Netanyahu y sus aliados de extrema derecha, se trata de poner fin a Hamas, el movimiento islamista palestino desencadenó la guerra el 7 de octubre de 2023, y traer a todos los rehenes secuestrados ese día.









Para el ejército israelí, que declaró oficialmente Gaza-viernes el viernes “Zona de combate”como un preludio de su ofensiva, la evacuación de la aglomeración es ” inevitable “. En el terreno, las operaciones militares israelí se intensificaron aún más el sábado en las afueras de la aglomeración.





“Bombardeos insantidos”









La defensa civil de la Franja de Gaza, la organización de primeros auxilios que opera bajo la autoridad de Hamas desde la toma del poder del movimiento en este territorio en 2007, informó intensos ataques israelíes en los distritos de Sabra (centro) y Zeitoun (sudeste) y un “escalada” En el distrito Cheikh Radouane (Norte).









“Los bombardeos (esta noche) estaban locos, no se detuvieron un segundo y no dormimos”dijo Abu Mohammad Kishko, unido por teléfono cuando dice que está en el norte de Zeitoun. “Tampoco podríamos respirar adecuadamente debido a las bombas de humo, éramos suficientes (…) Estamos atrapados en nuestros hogares”agrega este hombre de 42 años que, como muchos otros habitantes, no ha cumplido con las órdenes de evacuación israelíes porque“No hay un lugar seguro (en la tira de Gaza), y no tenemos a dónde ir”.





“Toda la noche, los bombardeos y las explosiones no se han detenido, y mis hijos no pudieron dormir”testificó a Mariam Yassine, se unió a Cheikh Radouane. “Mi esposo se fue hace unos días para buscar un lugar para nosotros, pero no encontró nada, y no sabemos qué hacer”agregó esta mujer de 38 años: “En Gaza, vivimos una tragedia diaria y es como si el mundo no nos escuchara y no nos viera”.





“Un desastre total”









“Casi un millón de personas que viven en la gobernación de Gaza, prácticamente no tienen a dónde ir, o incluso los medios para moverse”El viernes dijo Philippe Lazzarini, jefe de la agencia de la ONU para refugiados palestinos (UNRWA). “Si la operación militar tiene lugar en el medio de la población (…) será un desastre total”.







