Entrevista

El final del año escolar anterior estuvo marcado por el cierre de muchas escuelas debido al clima cálido. Mientras que los estudiantes regresan a las aulas, la defensa de los derechos Claire Hédon se alerta sobre la necesidad de adaptar los establecimientos que los dan la bienvenida al calentamiento global. Y advierte contra los peligros de la contaminación.





¿Cómo tener éxito en concentrarse en un salón de clases cuando el termómetro es de alrededor de 40 ° C? ¿Pensarse cuando los incendios causan escuelas, universidades y escuelas secundarias? El calentamiento global, cuyos efectos ahora son visibles a diario, se invita gradualmente a la educación de nuestros hijos. Este lunes 1jerga Septiembre, mientras los estudiantes regresan a la escuela, insiste los directores Claire Hédon, con la “nueva OBS” sobre la necesidad de adaptar el sistema escolar francés a estos peligros climáticos, llevó a intensificarse.





¿Ahora observamos los efectos del cambio climático en la educación de los niños?





Claire Hédon Las preguntas climáticas ya tienen un impacto en la escolarización. Durante un intenso episodio de calor, las escuelas cierran y ciertos exámenes se pueden informar. Todo esto es pro …