Ocho departamento de alerta de naranja para tormentas e inundaciones

El nuevo Obs con AFP

Publicado el 31 de agosto de 2025 a las 9:32 am

Actualizado el 31 de agosto de 2025 a las 11:10 a.m. Lectura: 1 min.







Ocho departamentos que van de Gard al sur al Yonne al Norte se colocan en una vigilancia de tormentas naranjas este domingo 31 de agosto. Dos de ellos, el Ardèche y el Gard, también están a riesgo de inundaciones, anunció Météo-France.





Estos son Gard, Lozère, Ardèche, Puy-De-Dôme, Allier, Nièvre, Saône-Et-Loire y la Costa de Oro.





En Auverne y Borgoña, una perturbación tormentosa llegará por la tarde y la noche y se referirá a una gran parte del país oriental, advierte Météo-France.





Los departamentos vecinos interesados ​​el lunes





En el sureste, domingo por la noche, “Un episodio mediterráneo se establece con tormentas eléctricas violentas caracterizadas en particular por intensidades lluviosas muy fuertes”proporciona el boletín de la organización meteorológica que agrega que“Durarán en la noche y al menos hasta la mañana del lunes”.









Para el lunes, solo habrá seis departamentos colocados en tormentas naranjas, en el sureste: el Bouches-du-rhône, el Vaucluse y el Drôme además del jardín, el Lozère y el Ardèche.